Plastic e sugar tax, avvio rinviato al luglio 2026

Il governo ha rinviato l’avvio della plastic tax e della sugar tax dal luglio 2024 al luglio 2026. La misura è prevista nell’emendamento dell’esecutivo sul superbonus arrivato questa notte. Per la sugar tax inoltre vengono ridotte le aliquote. In particolare, l’aliquota dell’imposta, fissata, per i prodotti finiti, nella misura di 10 euro per ettolitro (10 centesimi di euro per litro), diventerebbe pari a 5 euro per ettolitro (5 centesimi di euro per litro), mentre, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, l’imposta, fissata in 0,25 euro per chilogrammo di prodotto, diventerebbe pari a 0,13 euro per chilogrammo.