Plastic Tax, a rischio lo stabilimento Coca-Cola Hbc di Marcianise

“Quando le crisi industriali non ci sono è il Governo a provocarle con una particolare predilezione per il Sud. Plastic tax e sugar tax metteranno a rischio posti di lavoro, come accadrà nello stabilimento della Coca-Cola di Marcianise, dove 1000 persone, indotto compreso, potrebbero finire in mezzo ad una strada”: è quanto dichiara il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia. “La cosa assurda – prosegue Russo – è che tutto avviene nell’indifferenza di chi governa la nostra regione. De Luca se ne infischia e preferisce continuare a raccontare frottole tra un concorso in ritardo e malati oncologici abbandonati. Mi sarei aspettato una ferma presa di posizione per dissuadere i suoi sodali al governo a Roma dall’aggiungere tasse a tasse destinate ad inutili clientele e conseguenti sperperi”. “Il risultato per ora è uno solo: mettere a rischio migliaia di posti di lavoro”, conclude il deputato.