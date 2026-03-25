Plastica e ambiente, un connubio critico per le prossime generazioni

di Salvatore Vicedomini

Oggi, la plastica è certamente una delle sostanze più diffuse e versatili e il suo utilizzo è materia di dibattiti in ogni parte del mondo. Dalle bottiglie di plastica alle protezione di dispositivi elettronici, fino agli imballaggi e i componenti più svariati, la plastica si è conquistato un posto quasi insostituibile nel nostro pianeta. Ma cos’è questo materiale? E come viene prodotto? Ed veramente imprescindibile?. Tanti interrogativi che sono stati oggetto di un evento che si inserisce come un’edizione che si è svolta per il quarto anno nel complesso Universitario di Monte S. Angelo dell’Università di Napoli Federico II, organizzato dal Dipartimento di Biologia per promuovere e motivare la cultura scientifica nelle scuole a favore di uno sviluppo sempre maggiore dell’equilibrio ambientale ed ecologico.

La plastica, un materiale formato da una vasta gamma di composti sintetici o semisintetici e che possiedono la peculiarità di essere malleabili e resistenti, ha coniugato la partecipazione di esperti in varie discipline come ingegneria, biologia, ecologia, medicina, chimica ed economia al fine di avere una prospettiva integrale di tutte le sfaccettature che compongono le complicazioni del suo impiego nella vita quotidiana.

L’evento ha rivolto l’attenzione sia a divulgare la cultura scientifica che a rafforzare il tema dell’educazione ambientale, uno strumento fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni ad una maggiore responsabilità e riflessione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio.

L’evento ha avuto, in primis, uno spazio di tempo dedicato a una introduzione e saluti da parte di alcuni professori dell’ateneo partenopeo: Prof. Antonio Pescapè, Delegato del Rettore all’Innovazione e alla Valorizzazione delle Conoscenze; Prof. Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; Prof. Piero Salatino, Delegato del Rettore all’Orientamento; Prof.ssa Giulia Guerriero, Direttore del Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente (CIRAM); Proff. Gionata De Vico e Marco Guida, Direttore e Vice Direttore del Dipartimento di Biologia.

A seguire una presentazione dell’iniziativa da parte delle moderatrici : Proff. Marianna Crispino (PLS), Ida Ferrantino (PLS), Rosanna Del Gaudio (FLS).

A tal proposito, Rosanna Del Gaudio, Ricercatore di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II e referente FSL(Formazione Scuola lavoro ex PCTO), ha così dichiarato: “Questa quarta edizione nasce dal confronto di due grandi filoni di discipline fondamentali che interagiscono in un rapporto di antitesi con questo materiale, ormai diventato costantemente presente nella nostra vita quotidiana. Il primo, di tipo tradizionale, tratta materie che appartengono al dipartimento di Biologia, dove la plastica subisce un processo di demonizzazione, sia per gli effetti negativi che ne scaturiscono sulla salute, che per le problematiche connesse al riciclo corretto di questo materiale. L’altro, dove sono inglobati insegnamenti come ingegneria e chimica, considera l’uso di questo polimero come un’opportunità per ottenere vantaggi migliorando le caratteristiche di molti prodotti”.

Il primo intervento dei relatori ha avuto come protagonista Paola Maria Vecchia (sopra nel video di Salvatore Vicedomini) giornalista del programma Rai Presa Diretta e autrice del libro “Mal di plastica”, che ha trattato le ripercussioni che si possono manifestare con un’impropria raccolta differenziata, e che ha dichiarato: “Siamo partiti da due elementi inquietanti , il primo è dato dalla eccessiva produzione, quasi il doppio di quella di venti anni fa e il secondo è costituito dall’esigua quantità di plastica riciclata ottenuta nel mondo, quindi, nella nostra inchiesta- Mal di Plastica– si è cercato di seguire il suo percorso, capire il perché se ne ottiene così poco e scoprire dove finisce tutta la plastica non riciclata. In particolare – ha continuato la giornalista- abbiamo seguito il percorso dei rifiuti di plastica partendo dal bidone della differenziata andando poi nell’azienda che seleziona i contenuti e abbiamo capito perché non si utilizza la metà di tali componenti. Non si ricicla tutto il materiale scartato per un problema economico, ossia perché si arriva ad un prodotto di plastica riciclata che una qualità inferiore rispetto ad un prodotto ottenuto dalla plastica vergine. Quindi – ha ribadito Maria Vecchia– noi produciamo troppa plastica e di scarso valore, invece creandone meno e di migliore qualità potremmo ottenere quasi un riciclo totale degli scarti. Infine – ha concluso la giornalista – la plastica non riciclata si disperde nei posti più lontani del mondo come il sud-est asiatico o la Turchia e non ci rendiamo conto che in fondo viviamo in un solo ecosistema che riguarda tutti gli esseri umani”.

Il secondo intervento della Prof.ssa Giulia Maisto, docente di Ecologia, ha trattato gli effetti delle microplastiche nel suolo sulle nostre tavole.

Successivamente è intervenuta la Prof.ssa Maria De Falco, docente di Citologia e Istologia e il Prof. Luigi Rosati, docente di Biologia dello Sviluppo e Filogenesi Animale che hanno esaminato e approfondito le ripercussioni che si possono avere sulla fertilità sia della specie umana che di altre specie viventi.

Nello specifico la De falco ha dichiarato: “ Focalizzando l’attenzione sulle isole di plastica galleggianti che vagano negli oceani di tutto il mondo, è accertato ormai che il processo lento ma inarrestabile della loro frantumazione e degradazione causata dal sole, moto ondoso, usura e decomposizione chimica porta alla formazione di immensi agglomerati di microplastiche di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Queste particelle persistono a lungo nell’ambiente, accumulandosi in mare, fiumi e suoli, formando a volte anche un biofilm noto come plastisfera. In studi recenti si è accertato che nel nostro corpo è stata riscontrata la presenza di più di 400 sostanze chimiche distribuite in diversi distretti anatomici che assimiliamo attraverso l’alimentazione sia di natura animale che vegetale, compreso l’acqua che beviamo. Nel nostro caso abbiamo focalizzato gli studi sul Bisfenolo A (BPA), sostanza chimica industriale utilizzata fondamentalmente per produrre plastiche in policarbonato rigido e resine epossidiche, presente nei contenitori per alimenti, lattine e scontrini termici. Noto come interferente endocrino, il BPA si ritiene essere il principale responsabile del crollo dell’indice di fertilità maschile. Per questo motivo- ha continuato la De Falco– abbiamo deciso di utilizzare la prostata umana con culture in vitro constatando che l’azione di questa sostanza abbassa la vitalità delle cellule di questa ghiandola dell’apparato riproduttivo maschile, determinando un effetto antagonista nei confronti dell’Diidrotestosterone (DHT). In definitiva, – ha concluso la docente- il Bisfenolo A ha un effetto di disturbo della funzionalità prostatica e alterazione del sistema ormonale maschile, ma con un aspetto positivo e incoraggiante dato dalla reversibilità dei suoi effetti, nel momento in cui si elimina l’utilizzo questa sostanza chimica.”

I relatori che si sono succeduti sono stati: il Dott. Antonio Pepe, responsabile agricolo dall’azienda “Nanometro Zero” per lo sviluppo agricolo innovativo a tutela dell’ambiente e del BEN-ESSERE, il Dott. Detry, Co-Founder of oniro s.r.l., una Plastica Frizzante “come creare Bolle nella stampa 3D per produrre stampe più sostenibili” e la Proff.ssa Veronica Ambrogi, Docente di Sviluppo Sostenibile dei Materiali Polimerici , che ha caldeggiato un suo parere favorevole all’utilizzo delle plastiche dichiarando: “ le strategie sostenibili nella produzione di questo polimero possono variare, come ad esempio ridurre la concentrazione passando da elementi multimateriali a monomateriali, oppure variando le strategie di riciclo per migliorare la circolarità della stessa.”

Per finire hanno relazionato i relatori: Prof. Carlo Donadio, docente di Geografia fisica Geomorfologia, che ha trattato le microplastiche e i plastiglomerati come sedimenti antropogenici e Proff.ssa Ilaria Papa Docente di Gestione e Controllo dei Sistemi di Lavorazione che ha affermato: “ Da poco mi sto occupando della Tecnologia additive per la realizzazione di materiali compositi soprattutto in ambito della sostenibilità Green. La plastica che sta invadendo il nostro pianeta è certamente nociva, ma allo stesso tempo è utile per alcune peculiarità positive quali, la leggerezza, essere un isolante termico, ottima resistenza. Quindi – ha concluso la docente- bisogna sfruttare la tecnologia per produrre la plastica in modo intelligente.”

Infine la Proff.ssa Vincenza Laforgia docente ordinaria di Citologia ed Istologia del corso di laurea in Scienze Biologiche ormai in pensione, ma sempre presente in queste manifestazioni ha dichiarato: “ sono eventi importantissimi atti a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ecologiche che possono pregiudicare la società civile sia da un punto di vista biologico che ambientale.”

A seguire, l’evento è continuato con una Sessione Pratica di cui ha fatto parte anche la Dott.ssa Ersilia Cozzolino che ha asserito: “Mi occupo della sostenibilità delle tecnologie manifatturiere, come ad esempio stampe 3D, con l’obiettivo di ottimizzare le performance meccaniche, non tralasciando di salvaguardare la responsabilità ambientale.”