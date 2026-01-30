Play-off Europa League, sfida con il Brann per il Bologna

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d’andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall’Ara. Le due squadre si sono già incontrate nella league phase, la gara del Dall’Ara terminò 0-0 e fu espulso Lykogiannis.

I felsinei, in caso di passaggio del turno, sfideranno o la Roma o il Friburgo. I giallorossi, già agli ottavi di finale, attenderanno l’esito dei play-off e dei prossimi sorteggi. Oltre all’eventuale derby la squadra di Gasperini potrebbe affrontare una tra Dinamo Zagabria e Genk.

Questi gli accoppiamenti dei play-off di Europa League che si giocheranno il 19 febbraio (andata) e il 26 febbraio (ritorno):

Ludogorets (Bul) – Ferencvaros (Hun)

Panathinaikos (Gre) – Viktoria Plzen (Cze)

Dinamo Zagabria (Cro) – Genk (Bel)

Paok (Gre) – Celta Vigo (Esp)

Celtic (Sco) – Stoccarda (Ger)

Fenerbahce (Tur) – Nottingham Forest (Eng)

Brann (Nor) – BOLOGNA (ITA)

Lille (Fra) – Stella Rossa (Srb)

ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio)

Ludogorets (Bul)/Ferencvaros (Hun) – Porto (Por)/Braga (Por)

Panathinaikos (Gre)/Viktoria Plzen (Cze) – Midtjylland (Den)/Real Betis (Esp)

Dinamo Zagabria (Cro)/Genk (Bel) – Friburgo (Ger)/ROMA (ITA)

Paok (Gre)/Celta Vigo (Esp) – Lione (Fra)/Aston Villa (Eng)

Celtic (Sco)/Stoccarda (Ger) – Braga (Por)/Porto (Por)

Fenerbahce (Tur)/Nottingham Forest (Eng) – Real Betis(Esp)/ Midtjylland (Den)

Brann (Nor)/BOLOGNA (ITA) – ROMA (ITA)/Friburgo (Ger)

Lille (Fra)/Stella Rossa (Srb) – Aston Villa (Eng)/Lione (Fra)

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).