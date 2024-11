“Play TO Tennis”, musica italiana in campo per celebrare NITTO ATP Finals

Roma, 7 nov. (askanews) – Un’occasione inedita, per guardare la città di Torino da punti di vista differenti e per promuovere le sue bellezze attraverso il connubio tra musica e cultura. Questo il fil rouge di “Play TO Tennis”, progetto video di marketing territoriale finalizzato a raccontare il capoluogo piemontese in occasione della quarta edizione delle NITTO ATP Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre presso l’Inalpi Arena. Protagonista di questo realizzato dall’agenzia di comunicazione Mate su incarico di Visit Piemonte e Città di Torino, è la musica.

I nomi coinvolti.

La musica come filo conduttore di un racconto urbano che promuove l’immagine di Torino. Play TO Tennis ha come protagonisti volti noti della scena musicale italiana e internazionale. Dal torinese d’adozione Jeremiah Fraites della band alternative folk statunitense The Lumineers a Silvia Massarelli, direttrice d’orchestra e prima donna a vincere il prestigioso Grand Prix de direction d’orchestre al Concorso Internazionale di Besançon, da Alex Britti a Nikki, storico speaker di Radio Deejay, passando per i torinesi Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Shade, Epoque, fino ad arrivare a Max Casacci, cofondatore dei Subsonica e compositore del brano che fa da colonna sonora al progetto (“100% tennis: ATP Finals but the bass”)

Creatività.

Video, grafica, musica, parole. Mezzi diversi per formare un unico racconto. Il concept alla base di Play TO tennis è quello di creare una speciale soundtrack – in parte composta dalle canzoni scelte dagli artisti e in parte, metaforicamente, rappresentata dalle loro riflessioni, parole, legami con Torino e il tennis, racchiusi in un “cortometraggio a due lati”, proprio come gli iconici LP, che funge da colonna sonora per il grande evento sportivo cittadino.

Occasione inedita per guardare alla città da punti di vista differenti – allo stesso tempo accomunati dalla prospettiva artistica – Play TO Tennis ha rappresentato uno spazio d’incontro di storie personali e professionali, che raccontano Torino come città dalla vocazione internazionale, votata alla diversità, all’integrazione, alla sperimentazione.

Gli output video.

Quattro mesi di riprese, da giugno a ottobre, su Torino, Milano e Roma. Dieci reel e un cortometraggio in due puntate – già disponibile dal 6 novembre su turismotorino.org e visitpiemonte.com e su tutti i social – con immagini evocative delle atmosfere urbane e delle diverse anime della città (barocca, elegante, moderna, cosmopolita) girate tra il centro città, Murazzi, Parco del Valentino, Porta Palazzo, Docks Dora, San Salvario e altri quartieri.

La playlist su Spotify.

Già disponibile la playlist ufficiale su Spotify, con i brani selezionati dai musicisti coinvolti e altre tracce a tema cittadino / sportivo / tennistico: https://open.spotify.com/playlist/730odxUuT4TftZQ3wpdI5p?si=81wHzK5WTHagFX74fSiZjg&pi=e-TDBhVT5iR7WE&nd=1&dlsi=4aed1de125774130