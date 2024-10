Plazaforum: torna la rassegna che viaggia nel cinema d’autore

Il Plazaforum, la storica rassegna cinematografica napoletana dedicata agli appassionati del cinema d’autore, torna anche quest’anno con una nuova e ricca programmazione. Gli appuntamenti del lunedì, martedì e mercoledì, con orari pensati per venire incontro alle esigenze di tutti, sono diventati un vero e proprio rito per gli amanti del cinema. Oltre alla proiezione dei film, il Plazaforum offre l’opportunità di incontrare registi e attori, di partecipare a dibattiti e di condividere le proprie emozioni con altri appassionati. Un’esperienza che va oltre la semplice visione di un film, diventando un momento di aggregazione e di arricchimento culturale.

La rassegna, che si svolge da ottobre a settembre al Cinema Plaza, propone un ricco calendario di 25 appuntamenti, con un’offerta pensata per soddisfare anche i palati più esigenti. L’abbonamento, che comprende l’intero ciclo di proiezioni, è particolarmente vantaggioso, soprattutto per gli abbonati del Diana alla stagione teatrale. Per chi preferisce acquistare i biglietti singolarmente, il costo è di soli 5 euro.

Nato dall’intuizione di Guglielmo Mirra e curato da Pasquale Barba, il Plazaforum è un progetto che nasce dalla passione per il cinema e dalla volontà di offrire al pubblico napoletano un’opportunità di accesso a film di qualità. La rassegna si rivolge non solo agli appassionati più esperti, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al cinema d’autore, offrendo un’occasione unica per scoprire nuovi autori e nuove storie.

Le prime serate di questa settimana saranno particolarmente gustose, grazie alla collaborazione con alcune delle migliori realtà gastronomiche della città. “Pizzeria Gorizia 1916”, “Sogni di Latte” e “Da Oliva” delizieranno il pubblico con i loro prodotti, rendendo ancora più piacevole l’esperienza cinematografica.