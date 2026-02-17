Pld, le ragioni del Sì: domani a Napoli incontro con Marattin, Lauri, Pansini, Macry, Velardi, Iannotti

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì” in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. È l’iniziativa promossa dal comitato “Giustizia Sì” che si terrà domani, mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso l’Hotel Ramada di Napoli.

L’evento, ospitato dal Partito LiberalDemocratico della Campania, sarà dedicato in particolare al tema della separazione delle carriere in magistratura, oggetto del quesito referendario. All’incontro interverranno il segretario nazionale del PLD, Luigi Marattin, la professoressa Carla Pansini, ordinario di Diritto processuale penale all’Università Parthenope, il professor Paolo Macry, ordinario di Storia contemporanea all’Università Federico II, e il giornalista Claudio Velardi. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Antonio Iannotti, esponente del comitato per il Sì della FLE.

L’appuntamento si propone come momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle implicazioni istituzionali e costituzionali del voto referendario.

“Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio decisivo per il nostro ordinamento – dichiara Pasquale Lauri, segretario regionale del Partito LiberalDemocratico –. La separazione delle carriere è una scelta di chiarezza e di equilibrio tra funzioni requirenti e giudicanti, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie per i cittadini. Con questo incontro vogliamo offrire ai napoletani e ai campani un’occasione seria di approfondimento, lontana da slogan e contrapposizioni ideologiche, mettendo al centro il merito delle questioni e la qualità del dibattito pubblico”.