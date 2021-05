Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Negli ultimi trent’anni la promessa di una nuova rivoluzione liberale è stata tradita. È il momento di tornare ad una politica autenticamente liberale. Una politica che garantendo la libera iniziativa economica, i principi della concorrenza e la tutela del mercato, consenta agli Stati di porsi come dei regolatori, non come degli esattori”. Lo ha affermato Francesco Patamia, presidente del Partito liberale europeo, in occasione della nascita della nuova forza politica.