Plenitude, piano rateale agevolato per microimprese e famiglie in difficoltà

Plenitude ha previsto la possibilità per i propri clienti – consumatori e microimprese – di attivare un piano di rateizzazione agevolato per le fatture emesse nel primo semestre 2025, senza applicazione di interessi e spese, e con rate variabili in funzione dell’importo. Fermo restando quanto già annunciato dal Governo, tale iniziativa è maturata dalla società in considerazione delle difficoltà generali emergenti dall’attuale scenario prezzi per supportare i propri clienti nella gestione dei pagamenti delle bollette di energia elettrica e gas. Plenitude, società benefit controllata da Eni, è presente sul mercato con un modello di business distintivo che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Plenitude fornisce energia a 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di superare gli 11 milioni di clienti entro il 2028. La società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata al 2028 e oltre 15 GW al 2030. Nel settore della mobilità elettrica possiede una rete di oltre 21.000 punti di ricarica in Italia e in Europa.