“Plenity”, arriva in Italia l’idrogel innovativo che aiuta a perdere peso

E’ disponibile in Italia un nuovo dispositivo medico destinato al supporto della perdita di peso negli adulti con sovrappeso o obesità, in associazione a dieta ed esercizio fisico. Si tratta di Plenity, un Dm di classe III, approvato dall’Agenzia americana Food and Drug Administration e con marcatura Ce. Nello studio clinico Glow – pubblicato su ‘Obesity’ e condotto su 436 pazienti – chi ha assunto il prodotto nel 59% dei casi ha perso almeno il 5% del proprio peso e 3 persone su 10 hanno perso una media del 14%.

Plenity non ha mostrato interferenze con l’assorbimento di vitamine e il profilo di sicurezza è risultato sovrapponibile al placebo. Il prodotto è distribuito da Theras Lifetech, azienda italiana attiva nella gestione del dolore cronico e del diabete, che affronta così una nuova sfida ad alto impatto: l’obesità. La patologia – riporta l’azienda in una nota – riguarda oltre 27 milioni di connazionali, con un impatto sociale, economico e sanitario ormai riconosciuto a livello globale.

In quanto dispositivo medico, Plenity agisce in modo puramente meccanico, senza effetti sistemici. E’ composto da 2 ingredienti di origine naturale: carbossimetilcellulosa e acido citrico. Assunte le 3 capsule contenute in un blister monodose con 2 bicchieri d’acqua, prima di pranzo e cena, forma nello stomaco un idrogel che occupa circa un quarto del volume gastrico medio, favorendo un senso di sazietà precoce e prolungato e permettendo una riduzione spontanea dell’introito di cibo: agisce come un piatto di 350 grammi di insalata (circa 4 buste). Il gel attraversa l’intestino senza essere assorbito e viene completamente eliminato dall’organismo, mentre l’acqua viene riassorbita naturalmente. “Plenity è un idrogel”, spiega Alessandro Sannino, professore di Scienza dei materiali e Chief Scientific Officer di Gelesis, che ha sviluppato il dispositivo. “A contatto con l’acqua forma una rete tridimensionale capace di mantenere la propria consistenza anche sotto sollecitazione. Questo gli conferisce una consistenza elastica. Non si tratta di un liquido viscoso – chiarisce – ma di un solido soffice, capace di espandersi e adattarsi ai diversi ambienti del tratto gastrointestinale. Le capsule si attivano nello stomaco: si aprono, rilasciano particelle che si idratano e si gonfiano, aumentando di volume in modo uniforme. Il materiale rimane gonfiato nell’intestino tenue e si disgrega completamente nel colon, dove viene espulso senza lasciare residui. E’ un comportamento completamente reversibile, pensato per accompagnare il corpo in ogni fase della digestione senza interferenze né effetti collaterali. Il materiale rimane gonfiato nell’intestino tenue e si disgrega completamente nel colon, dove viene espulso senza lasciare residui”.