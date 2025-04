Plug: da Napoli arriva “Invicibile”, un inno urban Pop all’amore sincero. Fuori il 4 aprile

Dopo averci incoraggiati a non avere paura di mostrarci per quello che siamo in “S NASC S MOR SUL”, Plug torna con “INVINCIBILE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo brano del giovane talento partenopeo strizza l’occhio all’urban pop, con un ritornello delicato e accattivante, che funge da ponte tra due strofe che raccontano di un amore sincero, intenso, di quelli che ci rendono capaci di tutto; “invincibili”, per l’appunto. Un pezzo che esplora le complessità dei sentimenti umani e dell’amore, mettendo in evidenza sia la fragilità che la forza che derivano dall’intimità condivisa.

“INVINCIBILE” arriva dopo “S NASC S MOR SUL”, traccia in cui il rapper spinge ancora di più sull’acceleratore e dà voce alla parte più viscerale della sua scrittura, e dopo l’importante collaborazione con MV Killa in “T CHIED SCUS”, un brano dal sapore agrodolce, che racconta la presa di consapevolezza per la fine di una relazione e ci ricorda che a volte, per ritrovare la felicità, è necessario chiudere i rapporti che non fanno più bene.

Plug, classe 2006 al secolo Andrea Buono, è autore, musicista e cantante. Inizia a scrivere da piccolissimo e a soli 13 anni, nel febbraio del 2019, pubblica il suo primo singolo “A’sanne tutt quant”, seguito a giugno dello stesso anno da “Drink”, che gli dà la possibilità di debuttare live. Il consenso mediatico arriva con “Saint Tropez”, che lo porta a esibirsi nel cuore della sua città, Napoli, che è anche la sua principale fonte di ispirazione: le strade, le persone, il mare, Plug si perde tra i rioni che hanno stimolato negli anni la sua creatività e la sua passione. E per tutto quello che la città gli dà, lui cerca di ricambiare portando la sua musica tra la sua gente, partecipando ad eventi che ne hanno segnato la storia, come il concerto nel 2020 che si è tenuto a Scampia per festeggiare l’abbattimento della prima vela, di cui il rapper è stato uno dei protagonisti. A fine 2020 il suo percorso discografico continua con il singolo “Iqos” e ad aprile 2021 esce “Monet” feat. Lele Blade, un brano concettuale ispirato dal padre dell’impressionismo. Con tutta la freschezza e la grinta che un ragazzo di 15 anni può avere al giorno d’oggi, Plug continua a scrivere nuova musica, conquistando consensi sempre maggiori tra il pubblico, con un sound che trova le sue radici nel rap old school degli anni ‘90 ma che è allo stesso tempo estremamente attuale. Parallelamente alla sua carriera, frequenta il Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli, specializzandosi in canto e pianoforte. Ad aprile 2022 esce il suo primo singolo “Soli”, che sancisce l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy, seguito in estate da “Bene”. A ottobre Plug torna con “Mille Volte” feat. CoCo. A maggio 2023 esce con il primo EP “Cristallo”, prodotto da Plug e Tony The Tif con il contributo di Geeno. “Cristallo” rispecchia il modo di scrivere di Plug, che per la sua giovane età non usa filtri, né giri di parole complessi, ma va dritto al punto esprimendo concetti in maniera limpida, e vede le collaborazioni di Yung Snapp e CoCo. Lo scorso maggio è uscito con il singolo “Replay” (Warner Music Italy), a ottobre con “CORAGGIO”, brano che segna il ritorno al dialetto napoletano, e a novembre con “T CHIED SCUS” feat. MV Killa. Il 2025 invece è segnato dal suo ritorno con “S NASC S MOR SUL”, un brano in cui ci incoraggia a non avere paura di mostrarci per quello che siamo.