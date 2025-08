“Plurale” sarà il tema del Con-vivere Carrara Festival 2025

Roma, 4 ago. (askanews) – Il tema è “Plurale” e tra gli eventi della ventesima edizione di Con-vivere Carrara Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, con la consulenza scientifica di Luigina Mortari, la mostra “Micorrize Urbane. Trame invisibili dell’autenticità umana”, curata da Street Levels Gallery. La mostra si terrà a Palazzo Binelli, a Carrara e sarà inaugurata giovedì 11 settembre.

Nel reticolo sotterraneo dell’universo vegetale, lontano dalla nostra percezione visiva, si costruiscono legami tanto impercettibili quanto vitali: le micorrize. Queste rappresentano alleanze simbiotiche tra radici e funghi, che generano una rete funzionale di interazioni e sostegno, cruciale per il mantenimento dell’equilibrio del nostro ecosistema. Tale cooperazione, totalmente priva di protagonismi, ma basata su una danza equilibrata di scambi, rende possibili processi di crescita e convivenza reciproca.

La mostra si ispira a questa architettura naturale per proporre una lettura dello spazio urbano come sistema complesso di connessioni sottili e imprescindibili, attraverso gli sguardi di quattro artisti affermati nell’ambito dell’Arte Urbana – Ache77, Exit-Enter, Kraita317 e Nian – insieme a due giovani voci emergenti, Giorgia Pollicino e Andrea Spezia. Sei interpretazioni differenti, espresse attraverso media eterogenei, che si addentrano nelle trame invisibili dello spazio urbano, rivelando la presenza di comunità effimere e alleanze spontanee tra corpi e luoghi.

Analogamente al micelio, l’arte può configurarsi come rete diffusa, non lineare, capace di attraversare e colmare vuoti, instaurare legami inattesi e seguire traiettorie mutevoli.

Micorrize Urbane invita a un’esplorazione che supera le apparenze superficiali, promuovendo una riflessione sullo spazio urbano non come aggregato di singoli isolati, ma come tessuto relazionale complesso. Nei margini e negli interstizi, analogamente a quanto avviene nella terra, ciò che assume rilevanza non è la delimitazione fra elementi distinti, bensì ciò che emerge dal contatto fecondo tra alterità in ascolto.

La mostra verrà inaugurata giovedì 11 settembre alle 19.30 nella giornata di apertura della manifestazione. Durante i giorni del festival rimarrà aperta negli orari 17-23.30, mentre dal 15 settembre gli orari di apertura saranno mercoledì-sabato 15.00-20.00. Sarà possibile prenotare visite guidate per le scuole scrivendo a info@con-vivere.it

Il festival è sostenuto e promosso da un Comitato per il festival con-vivere, costituito da Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (ente capofila), Comune di Carrara, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Accademia di Belle Arti di Carrara e Fondazione Marmo. Con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, e patrocinio Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana, Provincia di Massa Carrara, Ufficio scolastico territoriale Ambito di Massa Carrara; il contributo di: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara, Cermec Spa, Erp Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara. Premium Supporter: Fhp Carrara Terminal; Main Sponsor: BPER Banca;Sponsor Midi: Generali Assicurazioni, Chean Srl, Marmo Canaloni Carrara, Cooperativa Cavatori Lorano; Sponsor: Unicoop Etruria, Cooperativa Cavatori Gioia, MaxMarmi, S.T. Segagioni, Aziende del porto di Marina di Carrara (The Italian Sea Group, MDC Terminal, San Colombano Costruzioni SpA, Gruppo Grendi, T-Bulk, Ornic Nautica, Vittorio Bogazzi e Figli Spa, Piero De Gasperis & C. srl, Dusty Srl, Semp Srl); Sponsor tecnico: Nausicaa SpA, Fonteviva, Federalberghi Costa Apuana, RetiAmbiente Carrara. Mediapartner: QN La Nazione, Rai Cultura.