Pluri attacco ciclonico

(AdnKronos) – Italia sotto attacco del maltempo. Il Belpaese è investito da un flusso instabile di origine atlantica. Vortici ciclonici raggiungono i nostri mari causando – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – condizioni di maltempo su molte regioni.

Oggi previsto tempo piuttosto asciutto al Nord, ma con cielo spesso coperto o localmente nebbioso. Forte maltempo su Lazio e Campania, piogge diffuse sulle regioni adriatiche e al Sud. Entro sera il secondo vortice prima descritto farà peggiorare il tempo sul Piemonte e sulla Liguria con precipitazioni moderate che si porteranno poi verso la Toscana e ancora una volta su Lazio, Campania e giù fino in Calabria. Sotto il profilo termico non sono attese grosse variazioni delle temperature, se non fisiologiche diminuzioni in presenza di precipitazioni.