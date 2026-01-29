Plusdotazione: Legge, Scuole e Futuro

Interrogazione Gemini GOOGLE di Claudio Quintano (*) Paolo Mazzocchi (**) e Antonio D’Amaro(***)

con sottomissione del testo “Indovina chi c’è in classe? Un genio”

Giulia Maria Cavalletto, Federica Cornalii Alice E. Scavarda – La Voce. info IL PUNTO – 2 Gennaio 2026



La valorizzazione dell’alto potenziale cognitivo nel sistema scolastico italiano: analisi multidimensionale della riforma legislativa 180-1041 e delle prospettive istituzionali

Il panorama educativo italiano sta vivendo un momento di trasformazione paradigmatica con l’approvazione in prima lettura al Senato, avvenuta il 7 ottobre 2025, del disegno di legge n. 180-1041, recante disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al governo per il riconoscimento dei medesimi.1 Tale provvedimento legislativo non rappresenta soltanto un tentativo di colmare un vuoto normativo decennale, ma si configura come un atto di allineamento dell’Italia alle prescrizioni del Consiglio d’Europa, in particolare alla raccomandazione n. 1248 del 27 ottobre 1994, la quale già trent’anni orsono sottolineava l’urgenza di interventi mirati per i bambini plusdotati nell’interesse del loro benessere individuale e della società nel suo complesso.1 La rilevanza del passo normativo risiede nel superamento di una concezione di bisogno educativo intesa esclusivamente in termini rimediali, promuovendo una cultura scolastica orientata alla promozione delle potenzialità e alla valorizzazione del capitale umano d’eccellenza.3 In questo contesto, l’azione congiunta di istituzioni tecniche quali l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) diventa fondamentale per tradurre i principi legislativi in pratiche didattiche, sistemi di valutazione e strategie di inserimento nel mercato del lavoro.5

Genesi e architettura del disegno di legge 180-1041

L’iter legislativo del disegno di legge n. 180-1041 affonda le sue radici nella necessità di dare una risposta organica a una condizione, quella della plusdotazione, che per troppo tempo è rimasta confinata in un limbo normativo, gestita prevalentemente attraverso note ministeriali e interpretazioni locali.7 Sebbene la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva nota 562 del 3 aprile 2019 avessero già inserito gli studenti ad alto potenziale cognitivo (APC) nell’ambito dei bisogni educativi speciali (BES), l’assenza di una legge quadro rendeva tali prescrizioni fragili e prive di risorse strutturali.1

Finalità e definizioni normative

L’articolo 1 del testo approvato definisce gli obiettivi primari dell’intervento legislativo: favorire l’inclusione scolastica, promuovere il migliore sviluppo delle potenzialità individuali, prevenire disagi relazionali ed emotivi e garantire il diritto alle pari opportunità di formazione e istruzione.1 Un elemento di novità assoluta è la definizione formale di “alunno o studente ad alto potenziale cognitivo”, contenuta nell’articolo 2, inteso come colui che manifesta una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze in una o più aree rispetto ai coetanei.1 Tale definizione include esplicitamente i casi di doppia o multipla eccezionalità, ovvero situazioni in cui l’alto potenziale coesiste con disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD o altre neurodivergenze.10

Articolo Focus della Disposizione Implicazioni Operative Art. 1 Finalità e Obiettivi Inclusione scolastica, prevenzione del disagio, collaborazione scuola-famiglia-sanità. 1 Art. 2 Definizione di APC Inquadramento formale dell’APC nell’area dei BES; inclusione della doppia eccezionalità. 1 Art. 3 Delega al Governo Criteri per il riconoscimento precoce; adozione di criteri uniformi per il PDP. 10 Art. 4 Piano Sperimentale Triennio di sperimentazione; istituzione del Comitato tecnico-scientifico. 10 Art. 5 Formazione Docenti Acquisizione di competenze per il riconoscimento e tecniche didattiche inclusive. 10 Art. 6 Attività Scolastiche Utilizzo dell’organico dell’autonomia; redazione del PDP per ogni anno scolastico. 10

La delega al governo, prevista dall’articolo 3, impegna l’esecutivo ad adottare decreti legislativi volti a definire le modalità di identificazione attraverso criteri multidisciplinari.8 Tale passaggio è critico perché mira a superare la frammentazione attuale, in cui le famiglie spesso devono ricorrere a strutture private e a costi elevati per ottenere una certificazione.5

Il profilo psicopedagogico dell’alto potenziale: sfide e paradossi

Il riconoscimento degli studenti APC non risponde soltanto a un’esigenza di eccellenza accademica, ma alla necessità di gestire una configurazione di sviluppo spesso caratterizzata da forti asincronie.3 La plusdotazione non è un mero tratto intellettivo lineare; essa rappresenta una costellazione di capacità che include apprendimento rapido, pensiero complesso, elevata metacognizione e creatività spiccata, ma che si accompagna a ipersensibilità e a una percezione amplificata di gratificazione o frustrazione.3

Il paradosso dello sviluppo asincrono

Gli esperti evidenziano come abilità cognitive avanzate possano non essere supportate da una maturità emotiva o psicomotoria equivalente.3 Tale asincronia produce il profilo di uno studente capace ma spesso oppositivo perché autodeterminato, annoiato perché sottostimolato, e isolato perché immerso in interessi non condivisi dai compagni.3 Questi comportamenti divergenti, se non riconosciuti, ostacolano l’inclusione e possono indurre l’abbandono scolastico o l’underachievement, ovvero una discrepanza negativa tra potenziale intellettivo e rendimento effettivo.3 La sfida per gli insegnanti risiede nel modulare attività didattiche e ludico-ricreative coinvolgenti che favoriscano relazioni positive, superando lo stereotipo secondo cui chi è dotato sia autonomo nell’affrontare le sfide formative.3

La doppia eccezionalità e il mascheramento del talento

Un’area di particolare complessità è rappresentata dalla doppia eccezionalità, dove l’alto potenziale convive con disturbi quali DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento )o ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione).11 In questi casi, il talento cognitivo può mascherare la difficoltà, ritardando la diagnosi del disturbo, oppure il disturbo può occultare il potenziale, portando a una valutazione errata delle capacità dello studente.8 La legge 180-1041 riconosce la necessità di un approccio olistico che consideri non solo le performance, ma il funzionamento globale del soggetto per evitare che talenti preziosi vadano perduti a causa di diagnosi parziali.5

INDIRE: La formazione docente come motore dell’innovazione

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) assume un ruolo centrale nella realizzazione del piano triennale sperimentale previsto dalla legge.5 La formazione obbligatoria per i docenti è infatti considerata il fattore critico per trasformare l’aula in un ambiente inclusivo per gli studenti APC.3

Il piano triennale sperimentale e le piattaforme digitali

INDIRE è chiamato a definire i modelli formativi e a fornire supporto metodologico attraverso le proprie piattaforme, come Scuola Futura e FADventure (Formazione a distanza efficace e innvativa), integrando moduli specifici sull’alto potenziale.5 La sperimentazione si articola su base triennale:

Primo anno : Dedicato alla formazione intensiva dei docenti e dei referenti d’istituto sulle basi teoriche della plusdotazione e sulle tecniche di riconoscimento precoce. 10

Secondo e terzo anno : Focalizzati sull’applicazione pratica in classe delle competenze acquisite, con attività di monitoraggio, tutoraggio e supervisione. 13

Le scuole partecipanti potranno attivare laboratori didattici, progetti di ricerca-azione e percorsi di mentoring.13 Il ruolo di INDIRE è fondamentale anche per documentare e diffondere le buone pratiche già sperimentate da reti storiche come la Rete A.P.C. di Treviso o il LabTalento di Pavia, trasformando esperienze locali in patrimonio nazionale.13

Il referente APC: compiti e requisiti

Ogni istituzione scolastica dovrà individuare un referente per l’alto potenziale cognitivo.8 Questa figura avrà il compito di guidare il consiglio di classe nella redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), favorire la comunicazione con le famiglie e coordinare le attività di arricchimento curriculare.13 La legge prevede che i referenti partecipino a corsi di aggiornamento specifici di almeno 20 ore per il primo anno, tenuti da università o enti accreditati.13

INVALSI: Tra valutazione di sistema e certificazione del talento

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo (INVALSI) contribuisce alla riforma sia attraverso la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico, sia attraverso la maturazione interna dei propri strumenti di rilevazione.5

I livelli di eccellenza nei rapporti nazionali

L’analisi dei risultati delle prove INVALSI 2024 rivela una polarizzazione dei risultati: mentre il 67,2% degli studenti raggiunge il livello base, si osserva un lieve aumento della fascia di competenza molto alta (Livelli 5 e 6).23 Tali eccellenze sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con punte in Valle d’Aosta, Piemonte e nelle province autonome.23 Per gli studenti APC, le prove standardizzate possono presentare il limite dell’effetto soffitto (ceiling effect), rendendo difficile distinguere tra un buon rendimento e un potenziale eccezionale.9

Macro-area / Categoria Risultato Significativo Implicazione per APC Fascia Molto Alta (Liv. 5-6) Lieve aumento nazionale Necessità di strumenti per differenziare le eccellenze. 23 Sud e Isole Risultati mediamente più bassi Rischio di talenti non identificati in contesti svantaggiati. 23 Differenze di Genere Minima prevalenza femminile in II primaria Monitoraggio della stabilità dei talenti nel tempo. 23 Studenti Posticipatari Risultati sensibilmente più bassi (-10,6%) Possibile segnale di disagi emotivi in APC non riconosciuti. 23

Strumenti compensativi e certificazione delle competenze

Il riconoscimento dell’alto potenziale tra i BES permette agli studenti di usufruire, durante le prove nazionali, di strumenti compensativi previsti dal proprio PDP, come il tempo aggiuntivo o sintetizzatori vocali.24 Tuttavia, l’INVALSI è sollecitato a sviluppare protocolli di valutazione che non si limitino alla compensazione, ma che certifichino la natura qualitativa delle competenze superiori, supportando il consiglio di classe nell’integrazione della certificazione finale.9

INAPP: Il valore del talento per lo sviluppo del Paese

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) inquadra la plusdotazione in una prospettiva di lungo termine, legata alla valorizzazione del capitale umano e alla transizione scuola-lavoro.6

Prevenzione dei NEET e dispersione scolastica implicita

Le ricerche INAPP del 2025 sottolineano che l’inattività giovanile (NEET) non è un fenomeno omogeneo, ma spesso deriva da percorsi di scelta non accompagnati e da una mancanza di orientamento precoce.25 Gli studenti APC, se sottostimolati, alimentano la “dispersione scolastica implicita”: completano gli studi ma con competenze non allineate al loro potenziale, o peggio, abbandonano il sistema per frustrazione.25 INAPP promuove politiche di re-ingaggio basate su quattro linee strategiche, tra cui il rafforzamento dell’orientamento continuo e l’incentivazione del lavoro dignitoso per prevenire la fuga di cervelli e l’obsolescenza delle competenze.25

Capitale umano e produttività

In un’era caratterizzata dalla transizione digitale e dall’intelligenza artificiale, la capacità di un Paese di investire sulle proprie menti brillanti è un cardine della stabilità sistemica.6 INAPP rileva che l’accumulazione di capitale umano “on the job” è ostacolata dalla precarietà strutturale; pertanto, intercettare precocemente gli studenti ad alto potenziale significa formare i futuri leader dell’innovazione, capaci di gestire la complessità e l’incertezza dei mercati globali.6 La valorizzazione del talento non è dunque un lusso per pochi, ma un investimento sociale per accrescere la competitività del sistema economico nazionale.1

Esperienze territoriali: Il modello delle Reti e dei Laboratori

Il disegno di legge 180-1041 intende valorizzare le realtà che da anni operano in assenza di una copertura normativa nazionale.

LabTalento e la ricerca universitaria

Il LabTalento dell’Università di Pavia, sotto la direzione scientifica di Maria Assunta Zanetti, rappresenta il punto di riferimento nazionale per la ricerca e l’intervento sullo sviluppo del potenziale.12 Attraverso i Laboratori STIMA Junior e i corsi di perfezionamento per docenti, il centro ha sviluppato protocolli per il supporto didattico e psicoeducativo, focalizzandosi anche sull’identificazione di alunni stranieri L2 ad alto potenziale, un target spesso ignorato dalle valutazioni tradizionali.19

La Rete A.P.C. e le iniziative regionali

In Veneto, la Rete A.P.C. della provincia di Treviso, nata nel 2020, aggrega scuole che condividono buone prassi, sportelli di consulenza per genitori e percorsi di formazione permanente.20 Analogamente, il Piemonte ha presentato proposte di legge regionale per il riconoscimento delle neurodivergenze non patologiche, includendo la plusdotazione e la doppia eccezionalità e prevedendo misure di flessibilità lavorativa per i genitori impegnati nell’assistenza scolastica.11 Questi modelli territoriali dimostrano che l’inclusione degli APC richiede una “progettazione inclusiva di classe” e una corresponsabilità educativa tra tutte le componenti scolastiche.32

Criticità finanziarie e obiezioni sindacali

Nonostante l’ampio consenso sugli obiettivi pedagogici, la riforma deve affrontare ostacoli strutturali e resistenze legate all’implementazione pratica.

L’invarianza finanziaria e i costi per le famiglie

L’articolo 4, comma 6, e l’articolo 5 del disegno di legge stabiliscono che l’attuazione delle norme deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.10 Ciò implica che le attività di formazione e i laboratori debbano basarsi sulle risorse umane e strumentali già disponibili nell’organico dell’autonomia.10 Molti osservatori, tra cui la senatrice Musolino e diversi esponenti della comunità educativa, segnalano che la carenza di risorse dedicate potrebbe rendere il piano sperimentale poco più che un adempimento burocratico.5 Inoltre, resta il problema dell’equità: se il riconoscimento dell’APC continuerà a gravare economicamente sulle famiglie, il diritto alle pari opportunità sancito dall’articolo 1 rimarrà teorico per le fasce sociali meno abbienti.5

Il dibattito sulla formazione fuori orario

Le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, SNALS, ANIEF) hanno espresso forti riserve sulla previsione che le attività di formazione per i docenti debbano svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e senza compensi aggiuntivi.10 Sentenze recenti della Corte di Giustizia Europea e di tribunali nazionali (come quello di Modena) ribadiscono che la formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e deve rientrare nell’orario di servizio o essere adeguatamente remunerata.34 La sfida legislativa alla Camera dovrà sciogliere questo nodo per garantire la reale partecipazione e motivazione del corpo docente.35

Verso una scuola equa: Riflessioni finali sulla trasformazione culturale

L’istituzione di corsi e percorsi per gli studenti plusdotati segna un cambiamento culturale profondo: l’abbandono di una visione di scuola che “livella” le differenze a favore di una che le valorizza come risorsa.3 Non si tratta di creare “classi per geni”, ma di fornire agli insegnanti le competenze per personalizzare l’apprendimento, rendendolo stimolante per tutti.8 La scommessa risiede nel delicato equilibrio tra l’eccellenza individuale e la coesione sociale, evitando di trasformare l’equità in un principio che favorisce solo chi ha già più opportunità.5

L’integrazione delle tecnologie digitali, l’attenzione alla salute mentale e al benessere emotivo, e la collaborazione strutturale tra scuola, sanità e ricerca universitaria sono le direttrici su cui si muoverà la sperimentazione triennale.1 Solo attraverso un monitoraggio rigoroso dei risultati e una distribuzione strategica delle risorse l’Italia potrà dire di aver finalmente attuato quella promessa fatta ai suoi talenti oltre trent’anni fa: permettere a ogni bambino di sviluppare pienamente le proprie capacità per il bene proprio e della comunità.1

Indovina chi c’è in classe? Un genio GIULIA MARIA CAVALETTO, FEDERICA CORNALI E ALICE SCAVARDA La Voce info IL PUNTO 2 Gennaio 2026 Riconoscere gli studenti ad alto potenziale cognitivo (APC)è un passo avanti. Arrivano percorsi personalizzati, formazione per i docenti e collaborazione tra scuola, famiglie e servizi per valorizzare le capacità individuali. Ma alcuni punti sono da chiarire. Studenti plusdotati in cerca di scuola Il 7 ottobre 2025 è stato approvato in prima lettura al Senato il disegno di legge n. 180-1041 “Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al governo per il riconoscimento dei medesimi”. In attesa dell’approvazione definitiva alla Camera, la rilevanza del passo normativo risiede nel colmare un grave vuoto legislativo: pur avendo riconosciuto la condizione di plusdotazione come bisogno educativo speciale (direttiva ministeriale 27.12.2012 e nota 562/2019), l’Italia non si era ancora mossa per allinearsi alle prescrizioni di oltre trent’anni orsono del Consiglio d’Europa (raccomandazione n. 1248, 27 ottobre 1994). Quel documento si esprimeva a favore dei bambini plusdotati, in quanto portatori di bisogni formativi particolari e quindi necessitanti di interventi mirati che permettano loro di “sviluppare pienamente le proprie capacità”, con un obiettivo individuale, relativo al benessere di ogni bambino, e un obiettivo rivolto alla società nel suo insieme, secondo cui “nessun paese può permettersi di sprecare dei talenti”. Il paradosso della plusdotazione Non esistono dati ufficiali e aggiornati sulla dimensione del fenomeno, il rapporto Eurydice Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe riporta che, secondo stime e criteri usati nei diversi paesi, i bambini gifted rappresenterebbero circa il 3-10 per cento della popolazione scolastica. Molte migliaia di studenti mostrerebbero quindi una dotazione intellettiva significativamente superiore alla media, caratterizzata da apprendimento rapido, pensiero complesso, elevata metacognizione e spiccata creatività, vale a dire una costellazione di capacità e abilità che permettono di raggiungere risultati eccezionali in uno o più domini. La plusdotazione, tuttavia, non è soltanto uno specifico tratto intellettivo, spesso è caratterizzata da uno sviluppo asincrono in cui abilità cognitive avanzate si accompagnano a ipersensibilità, forte empatia e a una percezione amplificata di gratificazione o frustrazione. L’insieme di queste caratteristiche delinea il profilo di uno studente capace e ricettivo, ma spesso oppositivo perché autodeterminato, annoiato perché sottostimolato, distratto perché non interessato, isolato perché profondamente immerso in interessi che non condivide con i compagni. Questi comportamenti divergenti ostacolano l’inclusione, possono indurre disaffezione verso gli studi, underachievement e in ultimo anche abbandono scolastico. La presenza di alunni con caratteristiche di plusdotazione rappresenta quindi una sfida per l’insegnante e per l’intero gruppo classe. Richiede la modulazione di attività didattiche, ma anche ludico-ricreative, che siano coinvolgenti e che al contempo favoriscano la strutturazione di relazioni positive con i compagni, rese difficili dalla complessità dei processi di adattamento a tempi e interessi differenti. L’eterogeneità delle manifestazioni dell’alto potenziale cognitivo, che non corrisponde tout court a top performance in tutte le discipline, delude inoltre false aspettative frequentemente diffuse e produce disorientamento e straniamento. La mancanza di formazione specifica obbligatoria per gli insegnanti costituisce un fattore critico, in quanto rende loro difficile riconoscere nei loro alunni tale condizione e predisporre risposte didattiche, motivazionali e relazionali adeguate. L’effetto è negativo non soltanto per i soggetti plusdotati, ignorati o sottovalutati o isolati, ma per l’intero gruppo classe che vede preclusa l’opportunità di includere compagni che sono preziosa risorsa per tutti. Una nuova sfida per gli insegnanti, la scuola e non solo Il Ddl n. 180-1041 introducendo la definizione di studente ad alto potenziale cognitivo (Apc) riconosce finalmente la necessità di valorizzare le capacità individuali attraverso la realizzazione di piani personalizzati. Prevede poi attività di formazione per i docenti, l’istituzione di un referente per l’alto potenziale cognitivo in ogni istituto, l’integrazione della plusdotazione nei percorsi universitari di ambito educativo e psicologico e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari. Sembra così centrare alcuni punti essenziali per intercettare tempestivamente la condizione di plusdotazione e sostenere il percorso di crescita di questi studenti nel modo più adeguato ai loro funzionamenti particolari. Restano tuttavia alcuni elementi in attesa di chiarimento, in primo luogo la definizione della procedura finalizzata all’individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica, per la quale si rimanda con delega al governo a successivi decreti legislativi. Anche la fattibilità del piano di sperimentazione triennale di attività per l’inclusione scolastica attende di essere chiarita in termini di implementazione e strategie di distribuzione delle risorse. Resta inoltre da comprendere in che modo verranno valorizzate le iniziative già esistenti in alcuni contesti territoriali, ad esempio le reti di scuole (talvolta coordinate da “scuole polo”) quali la Rete A.P.C. nella provincia di Treviso, TalentInclusivi in Toscana, la Rete plusdotazione in Piemonte, nonché altre realtà quali LabTalento-Laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale dell’Università di Pavia e i numerosi centri privati e associazioni scientifiche da tempo impegnati sul tema. Si intravedono infine alcune criticità: la carenza di risorse economiche per la realizzazione della formazione docenti e l’assenza di indicazioni sui requisiti per l’individuazione dei referenti scolastici. Occorrerà attendere gli ulteriori passaggi legislativi e applicativi per comprendere se queste disposizioni quadro forniranno risposta a un bisogno formativo a lungo misconosciuto. Senz’altro la novità legislativa segna l’esigenza di un cambiamento culturale dentro la scuola, ma non solo: l’abbandono di una concezione di bisogno educativo in termini esclusivamente rimediali, il superamento dello stereotipo secondo cui chi è dotato o molto dotato sia di per sé autonomo nell’affrontare le sfide formative, l’accento sulla promozione delle potenzialità. Completato11 gen, 01:27

(*) Prof. Emerito di Statistica Economica nel Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – DISAQ Uniparthenope Napoli – (**) Prof. Associato di Statistica Economica Uniparthenope Napoli – DISAQ Uniparthenope Napoli – (***) Investment Banking Analyst at J.P. Morgan (USA)