Pmi agricole, via al Premio per l’innovazione: bando online

“L’innovazione incentiva e genera la ricchezza di un settore. Occorre investire nella modernizzazione delle infrastrutture e nella diffusione delle più avanzate tecnologie per rendere le imprese agricole più competitive, aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione; con l’obiettivo di contribuire ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale e sociale e per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, annunciando la prima edizione del “Premio nazionale per l’innovazione”. “In questo modo – prosegue il presidente di Confagricoltura – vogliamo mettere in luce il ruolo, troppo spesso ancora sottovalutato, degli imprenditori agricoli come motore dello sviluppo economico del territorio in cui operano, dando particolare attenzione anche al tema della bioeconomia e dell’economia circolare”.

Il riconoscimento, diretto alle imprese agricole, nasce per mettere in luce l’ampia e articolata offerta di soluzioni tecnologiche, di prodotto, di processo ed organizzative che esse adottano”. Il Premio, indirizzato a tutte le aziende agricole che abbiano sviluppato o implementato negli ultimi tre anni soluzioni innovative, prevede tre categorie: Nuove frontiere (innovazioni tecnologiche relative a processi, prodotti e servizi, applicati a livello di impresa); Reti, filiere (soluzioni innovative intraprese tra due o più attori); Smart land, Smart city (innovazioni che mettano in relazione le aree rurali con quelle urbane e progetti capaci di unire arte, turismo e cultura, creando sinergie fra la dimensione agricola e quella culturale nelle sue varie forme). Il bando ed il regolamento sono disponibili su www.confagricoltura.it, nella sezione Premio innovazione e le domande di partecipazione potranno essere presentate online, a partire dal 2 gennaio 2019, direttamente nel sito di Confagricoltura.