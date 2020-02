Pmi artigiane, la Regione apre avviso da 10 milioni per interventi di ammodernamento

Un avviso della Regione Campania è rivolto alle micro e piccole imprese che abbiano l’unità oggetto dell’intervento nella Regione Campania, siano attive e operanti da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’avviso. L’ammontare delle risorse è pari a 10 milioni di euro. Le spese ammissibili sono relative a impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate con la relativa formazione specialistica nel limite del 30% del totale del programma di spesa, servizi specialistici in tema di Ict, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del programma di spesa, spese relative alla ristrutturazione della sede operativa – in misura non superiore al 30% del programma di spesa – e installazione di impianti, strettamente necessari e funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa, spese relative al capitale circolante nella misura massima del 30% del programma di spesa, limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie prime, materiali, semilavorati. Dal 10 gennaio 2020 è disponibile sui siti della Regione Campania e di Sviluppo Campania spa la modulistica per la presentazione delle istanze. Dal 16 gennaio 2020 all’indirizzo http://sid2017.sviluppocampania.it è possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione della modulistica. Dalle ore 13:00 del 3 febbraio 2020 sarà possibile presentare la domanda fino alle ore 13:00 del 4 marzo 2020.