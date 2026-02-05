Pmi campane, focus su sostenibilità, innovazione e crescita. Methrica e Banca Generali tracciano la rotta

di Salvatore Vicedomini

Nei locali della filiale di Banca Generali in via dei Mille a Napoli si è svolto un importante e interessante convegno dedicato alle iniziative strategiche, finanziamenti e servizi di advisory destinati allo sviluppo delle piccole e medie imprese, fulcro vitale e motore del tessuto imprenditoriale campano. Methrica con Banca Generali si è avvalso della collaborazione dell’Università Federico II per analizzare il circuito delle imprese più propense a seguire le tematiche di sostenibilità, in modo da delineare tutti gli elementi essenziali per la crescita aziendale.

A illustrare i contenuti del workshop dedicato a questo tema un parterre di esperti composto da Giovanni Landi – Ceo Spin-off Methrica, Leandro Francesco Bovo – Head of Wealth&International Advisory – Banca Generali, Raffaele Ciccarelli – Head of Financial Sponsors – Intermonte Sim, Salvatore D’Aniello – Wealth Management- Corporate Advisor – Banca Generali, Pierluigi Franzò – Fiduciaria Banca Generali, e Roberto Corradini – International Manager – Banca Generali.

Questo progetto, nato nel giugno del 2025, è stato coordinato da Sergio Sgaglione, Area Manager di Banca Generali per la Campania, che ci ha spiegato: “Osservatorio Methrica ha, essenzialmente, l’obiettivo di promuovere la competitività di piccole e medie aziende del Mezzogiorno, delineando le caratteristiche e i fattori principali per la continuità e la crescita aziendale, tenendo presente di seguire una linea coerente di sostenibilità, oltre ad adottare strategie di crescita dimensionale. In sintesi, l’argomento fondamentale del convegno è stato rappresentato dall’individuazione delle ripercussioni che alcuni aspetti tangibili dell’attività delle imprese, come marchi, brevetti, continuità generazionale e welfare aziendale, possano incidere sulla loro capacità di generare una crescita sostenibile, creando un valore economico continuo nel corso del tempo. Banca Generali ha abbracciato questo progetto con molta enfasi e soddisfazione perché ha permesso sia di lavorare con un’istituzione di assoluto valore come l’Università Federico II, sia di dare una nuova dimensione nel rapporto che ci lega con le aziende. Il lavoro al fianco delle imprese e delle famiglie che le guidando – ha continuato Sgaglione – rappresentano una parte fondamentale della nostra attività, a tal punto da considerarci un punto di riferimento prioritario per quanto riguarda la gestione del patrimonio finanziario, come dimostrato dal fatto che in pochi anni siamo diventati la terza banca private italiana per masse in gestione, riconosciuta a livello nazionale tra i top player per la consulenza patrimoniale. Con Methrica, abbiamo la possibilità di diventare sempre di più degli interlocutori privilegiati e punti di riferimento per tutta la Governance aziendale”.

In prospettiva futura questa iniziativa di Banca Generali apre dei significativi margini di miglioramento per le aziende ottimizzando i processi di crescita e sostenibilità per le future imprese Campane dal punto di vista di efficienza, profitti, competenze e sviluppo economico di tutto il territorio.