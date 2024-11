Pmi deep tech, “Digital Champions”: candidature entro il 3 dicembre

EIT Digital ha annunciato la nuova edizione del programma EIT Digital Champions, con scadenza per le candidature fissata al 2 dicembre 2024. Il programma mira a identificare le migliori imprese deep tech europee per aiutarle scalare a livello internazionale, sostenendo l’ecosistema dell’innovazione europeo.

Per candidarsi al bando le imprese devono operare in una delle seguenti aree tematiche: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Finance

Possono candidarsi al bando le scaleup in ambito deep tech, costituite dopo il 10 gennaio 2015, che sono in rapida crescita e con ambizioni internazionali nonché con sede nei Paesi dell’Unione europea o associati a Horizon Europe.

I 50 vincitori, ossia le imprese Champions, riceveranno un anno di supporto personalizzato per la preparazione agli investimenti.