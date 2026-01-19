Pmi e credito, a Napoli il confronto su ruolo del fintech, banche digitali e aiuti di Stato

Il ruolo del fintech, delle nuove banche digitali e degli aiuti di Stato nello sviluppo della piccola e media impresa sarà al centro dell’incontro in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 16 a Palazzo Petrucci, in via Posillipo 16c a Napoli.

L’appuntamento, dal titolo “Lo sviluppo della piccola e media impresa attraverso gli aiuti di Stato e le banche digitali”, mette a confronto istituzioni, mondo produttivo e sistema bancario su uno dei nodi più delicati dell’economia italiana: l’accesso al credito per le Pmi, in una fase segnata da tassi elevati e da una profonda trasformazione tecnologica del settore finanziario.

I protagonisti di Banca AideXa

Tra i principali protagonisti dell’incontro Roberto Nicastro, presidente e co-founder di Banca AideXa, e Marzio Pividori, CEO della banca digitale specializzata nel credito alle Pmi.I due manager porteranno l’esperienza di AideXa nel mercato del credito alle imprese, con un focus sulle soluzioni fintech, sull’uso dell’intelligenza artificiale nei processi bancari e sulle prospettive di crescita del settore nel biennio 2025-2026.

Imprese, costruzioni e industria a confronto

Accanto ai vertici di Banca AideXa interverranno rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo:

Giovanni Cozzolino , ceo Alifin Service srl

Guido Bourelly , presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali Napoli

Flavian Basile, vicepresidente Ance Campania

All’incontro sarà presente anche Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla politica economica, invitato a partecipare al dibattito. Un segnale dell’attenzione istituzionale verso il tema degli aiuti di Stato e delle nuove leve finanziarie a supporto del tessuto produttivo.

A guidare il confronto sarà Francesco Pionati, già direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1, chiamato a coordinare il dibattito tra finanza, imprese e istituzioni.