Pmi femminili, obiettivo Dubai: aperte le iscrizioni per il Women Empowering Women

Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione di Women Empowering Women, l’evento dedicato alle piccole e medie imprese femminili che aspirano a espandere i loro orizzonti verso il Medio Oriente, in programma il 12 aprile 2025 a Dubai. L’iniziativa sarà un ponte verso il Medio Oriente per le imprese femminili che, con determinazione e passione, sono pronte a conquistare il cuore e la mente dei consumatori del Medio Oriente, diffondendo l’eccellenza del Made in Italy.

In un mondo in cui le imprenditrici si affacciano su mercati sempre più globali, Dubai si conferma la porta d’accesso privilegiata verso nuove opportunità.

L’edizione precedente, svoltasi ad aprile 2024, ha riscosso grande successo, permettendo a varie start-up femminili di affacciarsi al mercato di Dubai, forti del proprio know-how e del marchio “Made in Italy”, da sempre sinonimo di qualità, design e innovazione.

Organizzata da Laura Somma, una figura di riferimento per le imprese italiane in Medio Oriente, con oltre un decennio di esperienza e relazioni fruttuose nel settore, questa edizione si propone di andare oltre il networking. Grazie agli accordi con Women Business Gate, Global Chamber of Women Business Leaders e Woman Business Circle, l’evento è progettato per facilitare scambi concreti tra chi desidera esportare i propri prodotti e chi cerca opportunità di investimento, il tutto supportato da un’ampia rete di esperte e imprenditrici locali.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle start-up femminili, con una sezione dedicata e premi significativi per le idee più innovative. Un’occasione, questa, per giovani imprenditrici e founder, di presentare le proprie soluzioni in un contesto internazionale e competitivo, ma al tempo stesso inclusivo e aperto allo scambio.

Con un focus sulla collaborazione e il sostegno reciproco, Women Empowering Women non è solo un evento; è una comunità in crescita, un movimento che celebra il talento e la determinazione delle donne imprenditrici, offrendo loro strumenti concreti per costruire legami commerciali duraturi.

Anche quest’anno, madrina dell’evento sarà l’attrice e modella Demetra Hampton che, sin dagli esordi, ha dato il proprio contributo e supporto alla manifestazione, oltre a S.E. Laila El Aftani, presidentessa di molte associazioni di imprenditrici sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita.

Tutte le informazioni e i dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale https://womenempoweringwomen. ae/ dove le interessate possono anche registrarsi e approfondire le opportunità che le attendono a Dubai.

Un’occasione unica per chi vuole esplorare nuovi mercati, cogliere possibilità di crescita e, soprattutto, fare parte di un network di donne che credono nel valore dell’empowerment reciproco.