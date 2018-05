Pmi e grandi aziende, studio Cerved Group: 9 su 10 sono in utile

Nove pmi e grandi imprese su dieci con sede legale in Campania sono in utile, precisamente il 90,4%, e nel complesso il loro fatturato cresce del 12,8% rispetto all’anno precedente e sfiora i 73 miliardi di euro. E’ quanto emerge, in anteprima, dall’inchiesta di Industria Felix condotta dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved Group S.p.A., il più grande information provider d’Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, sui bilanci dell’anno 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso). Lo studio ha preso in considerazione i bilanci di 6.752 società di capitali con sede legale in Campania e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 2,1 miliardi e sarà presentato dettagliatamente, assieme ai dati del Lazio, venerdì 18 maggio a Roma nell’Aula Chiesa dell’Università Luiss Guido Carli per la prima edizione regionale del Premio Industria Felix – Il Lazio e la Campania che competono, che gode anche dei patrocini della Luiss, di Confindustria Campania e Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. La ricerca svolta da Industria Felix e Cerved ha identificato le eccellenze industriali regionali. Dal campione analizzato in Campania emerge che questo spaccato di imprese ha aumentato del 13% il numero degli addetti, che oramai supera di poco le 272mila unità, e ha registrato segni positivi nell’84% dei casi per il Roi e nel 90,1% per il Roe, mentre il 65,3% ha ottenuto un fatturato in crescita rispetto all’anno precedente.

“Credo che questo riconoscimento – commenta Filippo Liverini, delegato di Confindustria Campania – accenda i riflettori su un tessuto imprenditoriale che cresce ed innova. Ringrazio gli ideatori ed organizzatori del premio che offrono l’occasione di dare il giusto merito a realtà che si sono contraddistinte e che, nel contempo, spingono gli altri ad emulare e fare altrettanto. Siamo certi che questo appuntamento che vede la Campania protagonista sarà il primo di una lunga serie”.

L’inchiesta sarà presentata dal giornalista, scrittore e capo struttura di Rai 1 Angelo Mellone alla presenza delle più performanti aziende della Campania e del Lazio, scelte da un Comitato scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa della Luiss. Il 18 maggio, oltre al fondatore di Industria Felix Michele Montemurro e al direttore marketing di Cerved Valerio Momoni, interverranno il direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, il vicepresidente di Confindustria Campania Filippo Liverini e il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello.

Il tour di Industria Felix è iniziato il 6 aprile a Milano in Assolombarda, con il patrocinio di Confindustria Lombardia, alla presenza delle 78 imprese più performanti della regione, è proseguito lo scorso 20 aprile a Venezia con le migliori 45 aziende del Veneto e, dopo Roma, terminerà il 9 giugno nel Salento per la quarta edizione di Puglia.