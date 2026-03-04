Pmi, incentivi agli investimenti green: budget di 3 milioni di euro

È aperta la call 2026 per progetti che richiedono servizi di advisory nell’ambito di Green Assist, iniziativa europea dedicata a sostenere le PMI nello sviluppo di investimenti verdi. La call punta a rafforzare la capacità delle PMI di strutturare progetti con un chiaro beneficio ambientale, con particolare attenzione ai settori della economia circolare e della bioeconomia. Destinatarie privilegiate sono le imprese supportate dalla rete Enterprise Europe Network.

I progetti devono avere un valore minimo di investimento pari a 1 milione di euro e rientrare nelle aree sostenute da Green Assist, tra cui: Sustainable design, progettazione sostenibile; Sustainable manufacturing, produzione sostenibile; Sustainable consumption & product life extension, consumo sostenibile e prolungamento della vita dei prodotti; End-of-life, fine vita del prodotto.

Green Assist offre servizi di consulenza gratuiti e personalizzati, finalizzati a rafforzare la qualità e la bancabilità dei progetti. Le attività di advisory possono includere: sviluppo del modello di business e analisi di mercato; definizione di strategie di finanziamento; validazione ambientale; attività di monitoraggio, reporting e verifica; supporto su aspetti regolatori, di governance e conformità tecnica

Sono previste due modalità di intervento: Standard Project Advisory, con un impegno compreso tra 10 e 30 giornate di consulenza, focalizzato su un singolo ambito specialistico e fornito da un esperto Green Assist; Extended Project Advisory, con un supporto tra 30 e 70 giornate, destinato a progetti complessi che richiedono competenze multidisciplinari e definizione congiunta del programma di advisory con uno o due esperti qualificati

Possono candidarsi le PMI stabilite in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi associati al Programma LIFE. Il bando resterà aperto fino al 18 maggio 2026. Il budget complessivo è di 3 milioni di euro.