Pmi, investimenti innovativi e sostenibili: pubblicato il decreto ministeriale

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il comunicato Mimit relativo al decreto ministeriale 18 marzo 2026 sull’attivazione di un nuovo bando per il sostegno di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese.

Al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, il decreto definisce le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

L’intervento, con una dotazione complessiva pari a 448 milioni di euro, mira a rafforzare la competitività delle micro , piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Gli interventi, da realizzare presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle regioni del Mezzogiorno, devono riguardare l’ampliamento della capacità di diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza, il cambiamento fondamentale del processo produttivo oppure la creazione di una nuova unità produttiva.

Il programma di investimento deve avere un importo compreso tra 750 mila euro e 5 milioni di euro.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura a sportello nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e potranno coprire fino al 75% delle spese, di cui il 35% nella forma del contributo a fondo perduto (contributo in conto impianti) e il 40% nella forma del finanziamento agevolato, senza interessi, secondo un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni.

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.