Pmi, Open Call “Impact EdTech”: contributi fino a 197mila euro

Aperta la terza e ultima Open Call del progetto Impact EdTech per aiutare le imprese a portare sul mercato soluzioni innovative in materia di Education Technology (EdTech). Il bando è rivolto a startup e piccole e medie imprese impegnate nell’affrontare, attraverso le tecnologie digitali, una delle seguenti sfide dei sistemi educativi: Educazione inclusiva, per affrontare l’abbandono scolastico precoce o sostenere il miglioramento dei risultati scolastici per tutti; Apprendimento personalizzato, basato sull’intelligenza artificiale (AI), sull’analisi dell’apprendimento analitica, e altre tecnologie emergenti, per supportare nuovi approcci pedagogici per l’istruzione in classe e incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; Sviluppo delle competenze di bambini e insegnanti con particolare attenzione allo sviluppo di STEM, Computional Thinking e altre competenze rilevanti al giorno d’oggi (pensiero critico, creatività, collaborazione, comunicazione).

Il bando selezionerà 17 startup o PMI che parteciperanno a un percorso di incubazione e accelerazione di 9 mesi e che potranno ricevere finanziamenti fino a 197.388 euro.

Sono accettate candidature da parte di PMI costituite come persone giuridiche in un paese ammissibile, e team di almeno due persone fisiche.

La scadenza per partecipare al bando è il 30 giugno 2021.