Pmi, “Premio Cultura + Impresa”: iscrizioni aperte per la XII edizione

Crescono di numero e sono sempre più motivate le Imprese che investono in Arte e Cultura per la propria comunicazione, acquisendo con ‘l’Arts Factor’ un valore distintivo che le rende più competitive, declinando allo stesso tempo la propria missione di Sostenibilità sociale. È una tendenza ormai acquisita nel mondo delle aziende e osservata nel corso delle 11 edizioni del Premio Cultura + Impresa, il riconoscimento voluto da Federculture e The Round Table progetti di comunicazione che dal 2013 seleziona, premia e condivide i migliori progetti realizzati in Italia da aziende, agenzie di comunicazione, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni culturali che hanno attuato con successo una collaborazione pubblico-privato, rafforzando il dialogo sempre più strategico tra imprese e operatori culturali. La partecipazione alla XII Edizione del Premio Cultura + Impresa, il più importante appuntamento italiano di benchmarking tra Cultura e Comunicazione d’Impresa, è gratuita e il bando è online al seguente link https://culturapiuimpresa. apply-idea360.com, con scadenza il 28 febbraio 2025. È aperta a Istituzioni e aziende speciali, Amministrazioni pubbliche centrali e locali, Aziende, Fondazioni erogative e d’Impresa, Associazioni e Organizzazioni non profit, Cooperative, Imprese dello spettacolo, Agenzie di comunicazione, Operatori del Fundraising. Sono tre le categorie per le quali è possibile candidarsi: Sponsorizzazioni e Partnership Culturali, Produzioni Culturali d’Impresa e Art Bonus d’Impresa, con progetti relativi a Restauro e valorizzazione di Beni Culturali, Musei e Spazi espositivi, Mostre, Festival e Rassegne culturali, Spettacoli o Stagioni di Teatro, Musica, Danza, Installazioni / Performance di Arte Contemporanea, Attività editoriali, Produzioni di Arti visive, cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Una delle novità della XII Edizione del Premio è la particolare attenzione alla misurazione dei risultati delle Sponsorizzazioni e Partnership Culturali, che coincide con lo sviluppo del VAAS – Value Analysis in Arts Sponsorship, il primo modello di valutazione di efficacia delle Sponsorizzazioni e Partnership Culturali creato in collaborazione con l’Università IULM.