Pmi sotto pressione, Terranova (Fmpi): Il caro energia mette a rischio la competitività

di Bianca Desideri

La situazione internazionale resta incerta e le tensioni geopolitiche continuano ad avere effetti sull’economia reale. Tra i settori più esposti ci sono le piccole e medie imprese, che devono fare i conti con l’aumento dei costi energetici, del carburante e del gas. Ne parliamo con Antonina Terranova, presidente della Federazione Medie e Piccole Imprese (Fmpi).

Presidente Terranova, lo scenario internazionale continua a essere instabile. Quali effetti sta producendo sulle piccole e medie imprese italiane?

La situazione internazionale pesa molto sulle nostre imprese. Le tensioni geopolitiche e l’incertezza sui mercati si traducono immediatamente in aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Le piccole e medie imprese, che spesso non hanno grandi margini finanziari o strumenti di copertura sui prezzi, sono le prime a subire questi contraccolpi. In molti casi l’imprenditore si trova a dover scegliere se assorbire i costi oppure trasferirli sui prezzi finali, con il rischio di perdere competitività.

Uno dei temi più sentiti è il caro carburanti. Quanto stanno incidendo sui bilanci delle Pmi?

L’impatto è molto significativo. Il costo dell carburante e del gas non riguarda soltanto il trasporto delle merci: incide su tutta la filiera produttiva. Pensiamo alle imprese artigiane, alla logistica, all’agroalimentare o alla piccola manifattura. Ogni aumento del carburante si riflette sui costi di produzione e distribuzione. Per una piccola azienda anche pochi centesimi in più al litro possono fare la differenza a fine mese.

Quali sono le principali difficoltà che gli imprenditori vi segnalano in questo periodo?

Le segnalazioni che riceviamo come FMPI riguardano soprattutto l’incertezza. Gli imprenditori chiedono stabilità: sapere quali saranno i costi nei prossimi mesi per poter programmare investimenti e assunzioni. A questo si aggiungono le difficoltà di accesso al credito e una pressione fiscale che rimane elevata rispetto alla capacità delle micro e piccole imprese.

Quali proposte sta portando avanti FMPI per sostenere il sistema produttivo in questa fase?

Come FMPI chiediamo innanzitutto misure strutturali sul costo dell’energia. Servono interventi che riducano stabilmente il peso delle bollette per le imprese, soprattutto quelle più piccole. Proponiamo inoltre incentivi per l’efficienza energetica e per l’autoproduzione, ad esempio attraverso comunità energetiche o impianti rinnovabili condivisi tra imprese.

Un altro punto centrale è la semplificazione burocratica. Molte piccole aziende perdono tempo e risorse tra procedure e adempimenti. Ridurre la burocrazia significa liberare energie per l’innovazione e la crescita.

Guardando oltre l’emergenza, quali strategie dovrebbero adottare le PMI per restare competitive?

Credo che ci siano tre parole chiave: innovazione, collaborazione e formazione. Le piccole imprese devono investire nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione, ma anche fare rete tra loro. Le filiere territoriali possono diventare un grande punto di forza del nostro sistema produttivo.

Inoltre è fondamentale investire nelle competenze: formazione continua per imprenditori e lavoratori, per affrontare le trasformazioni del mercato.

C’è anche un tema di fiducia nel futuro dell’economia italiana. Che messaggio vuole lanciare agli imprenditori?

Il nostro Paese ha una straordinaria capacità imprenditoriale. Le micro e piccole imprese sono il cuore dell’economia italiana. Nei momenti difficili hanno sempre dimostrato resilienza e creatività. Con politiche adeguate e con il supporto delle associazioni di rappresentanza possiamo trasformare anche questa fase complessa in un’occasione di rilancio.

Un’ultima domanda: qual è la priorità assoluta per i prossimi mesi?

La priorità è proteggere il tessuto delle piccole imprese. Se una piccola azienda chiude, spesso chiude anche un pezzo di economia locale. Per questo servono interventi rapidi sul costo dell’energia, maggiore accesso al credito e politiche industriali che mettano davvero al centro le Pmi.