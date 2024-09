Pmi su Amazon, Campania seconda in Italia per valore dell’export (150 milioni nel 2023)

Il valore delle vendite all’estero registrate dalle oltre 21 mila piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon ha raggiunto gli oltre 1.2 miliardi di euro nel 2023, circa il 25% in piu’ rispetto agli oltre 950 milioni di euro registrati nel 2022. Ad aumentare è anche il numero di prodotti venduti sul negozio online: nel 2023 le PMI italiane hanno venduto complessivamente piu’ di 150 milioni di prodotti, circa 300 al minuto, oltre il 10% in piu’ rispetto all’anno precedente. Sono queste le principali evidenze del Report 2024 sull’Impatto economico delle Piccole e Medie Imprese italiane che vendono su Amazon. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria sono i Paesi esteri in cui le PMI italiane vendono con maggiore successo attraverso Amazon. Analizzando in particolare le vendite all’estero dalle PMI nelle singole regioni, la Lombardia si conferma la prima in classifica per valore dell’export, con circa 300 milioni di euro registrati nel 2023. Seguono la Campania, con un export di oltre 150 milioni di euro e la Toscana, con piu’ di 135 milioni di euro. A chiudere la top 5 infine il Lazio, con un valore di export superiore a 90 milioni di euro e il Veneto: piu’ di 80 milioni di euro di vendite registrate all’estero. Tra le altre regioni con un elevato livello di export figurano anche Piemonte (80+ milioni); Emilia-Romagna (65+ milioni); Puglia (45+ milioni); Sicilia (circa 45 milioni) e Marche (35+ milioni).