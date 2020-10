Pneumatici Pirelli equipaggiano la nuova supercar McLaren 765LT

ROMA (ITALPRESS) – I pneumatici Pirelli equipaggiano in esclusiva la nuova McLaren 765LT, soddisfacendo la richiesta per il massimo delle prestazioni su asciutto per la supercar di lusso della casa inglese più veloce di sempre fra i cordoli. Una nuova collaborazione tecnologica fra le due aziende per la quale è stata scelta come base di partenza il P Zero Trofeo R, il pneumatico da pista omologato anche per uso stradale più performante della gamma Pirelli. Il risultato del lavoro di co-sviluppo ha soddisfatto le aspettative grazie all’affinamento studiato dal reparto R&D di Pirelli. Per i clienti meno orientati alle performance da pista, invece, sono disponibili anche i Pirelli P Zero.

La vocazione fortemente sportiva della nuova McLaren 765LT viene evidenziata innanzitutto dal motore da 765 CV e 800 Nm, capace di forti accelerazioni, e dall’aerodinamica che imprime un severo carico sui pneumatici, sostenuto dai P Zero Trofeo R tailor made. Seguendo le richieste di McLaren di creare un pneumatico su misura per la 765LT, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato sulla struttura e sul profilo del pneumatico, aumentando l’impronta a terra della gomma per dare maggiore grip meccanico e garantendo un’elevata trazione in ogni fase di guida, in particolare su asciutto. Elemento fondamentale per raggiungere il traguardo posto da McLaren è la particolare mescola battistrada. Il disegno del battistrada, invece, è studiato per assicurare la massima tenuta in rettilineo e in curva, riducendo gli spazi di frenata e massimizzando l’aderenza laterale. L’insieme di queste prestazioni della gomma e le caratteristiche innovative del telaio hanno permesso alla McLaren 765LT di registrare il tempo sul giro in pista più veloce di qualsiasi altra vettura di Woking.

Il P Zero Trofeo R della McLaren 765LT rappresenta il più recente pneumatico realizzato dalla lunga collaborazione che lega Pirelli alla casa inglese, che mette a frutto l’esperienza d’innovazione e tecnologia maturata nelle competizioni sportive di entrambe le aziende: ogni McLaren che lascia il McLaren Production Centre è equipaggiata con pneumatici Pirelli specifici, progettati appositamente per la vettura su cui devono essere montati e si riconoscono per la marcatura MC sul fianco. Alcuni di questi, sono anche dotati di tecnologie aggiuntive come Pirelli Noise Cancelling System che garantisce alle granturismo inglesi il miglior comfort acustico possibile all’interno dell’abitacolo.

