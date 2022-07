Pnrr, 300 milioni per le palestre: pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Istruzione le graduatorie dell’Avviso per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per le palestre (nuove costruzioni o interventi per la messa in sicurezza di quelle esistenti) lo stanziamento previsto dal Pnrr è di 300 milioni. Con questi fondi e con ulteriori circa 31 milioni stanziati con decreto del ministro dell’Istruzione, saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture gia’ esistenti e 146 per le nuove costruzioni. Le quattro Regioni con il numero piu’ alto di interventi finanziati sono del Mezzogiorno: Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42). Le risorse sono ripartite su base regionale e rispettando il criterio che prevede almeno il 40 per cento dello stanziamento destinato alle regioni del Mezzogiorno: le Regioni del Sud hanno ottenuto oltre il 52 per cento dei fondi, per un totale di 174.747.786,12 euro.