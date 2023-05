Pnrr al palo e inflazione in crescita ma il Governo sale sul treno sbagliato

Negli ultimi due giorni l’informazione ha reso nota una ridda di informazioni difficili – per la forma usata nell’intento di dare un corpo alle stesse – a essere facilmente elaborate senza essere in possesso di una laurea specialistica. Al di là della loro veridicità, per il modo con cui sono state proposte, hanno aggiunto solo una forma di angoscia negli italiani, aprendo in ogni modo gli animi a un minimo di speranza, pur se credibile con difficoltà. Il sistema usato non è nuovo e è stato caro a molti personaggi del passato, di pura fantasia o realmente esistiti e non mostra particolari difficoltà. È richiesta a coloro che devono divulgarle solo buona capacità di rimanere seri mentre mentono sapendo di mentire. Possono tornare utili a mettere a fuoco tale comportamento sia l’ episodio de I Promessi Sposi in cui Don Abbondio parla a Renzo in “latinorum” per non farsi capire, non sapendo cosa rispondergli. Anche la reazione del Presidente del Tribunale di Napoli in una scena del film I Guappi, quando riprende il Pubblico Ministero, é di tal fatta. Questi, con un giro di elucubrazioni, tentava di sminuire la colpa dell’ imputato, un guappo, lasciando così l’ultima parola a quel Presidente. In sintesi più stringata e con un linguaggio attuale, le notizie recenti che andrebbero esposte con la massima linearità, sono costellate, anche se non apertamente, dalle due assurde quanto fastidiose affermazioni: “si, ma” e “no, però”. Procedendo con ordine e soffermando per ora l’attenzione solo sulle ultime risultanze del lavoro di enti specializzati come l’Istat e degli altri di settore, uno per tutti lo Svimez che si occupa del comparto agricolo, si ha una sensazione sgradevole.Essa è simile a quella che si prova quando si apprende da un bollettino medico che l’intervento a cui è stato sottoposto il paziente, nel caso di specie, l’ Italia, è tecnicamente riuscito ma che lo stesso sia al momento quasi in fin di vita. Scendendo nei dettagli, si è appena appreso che il confronto mese su mese della produzione evidenzia un indice di variazione negativo, anche se di una frazione dell’ unitá. Il passaggio successivo rivela però che il Pil del Paese sta crescendo più della media europea. Dal punto di vista della correttezza formale quella esposizione non fa una grinza. È nella sostanza che un tipo di informazione di quel genere non solo non soddisfa la voglia di sapere per decidere di quegli italiani e di quanti partecipano alle loro iniziative economiche, quanto addirittura li lascia disorientati. Di conseguenza costoro si contentano di andare avanti alla giornata, nell’attesa che ancora una volta intervenga il patrio stellone a sistemare l’ intera vicenda. Quel gioco, anche se di parole, si sta facendo sempre più pericoloso per la inequivocabile possibilità di intaccare il futuro delle prossime generazioni. Non sembri un voler girare la lama nella ferita, ma quanto sta accadendo per l’ attuazione del Pnrr, che pure prevederebbe investimenti in tutti i compartimenti della produzione, appare incondizionatamente inadeguato. Quindi, senza ma e senza però, i flash episodici fuori del contesto, che pur provengono da fonti attendibili, creano solo confusione. La stessa non resta valida solo per il tempo in cui è espressa, quanto condiziona pesantemente ciò che troveranno da gestire le generazioni future.

Basti pensare che, mentre i prezzi al dettaglio continuano a crescere mal calmierati da quella parte della Amministrazione Pubblica che ha i poteri per farlo, l’inflazione è ritornata a crescere. Intanto la casalinga di Voghera e l’impiegato municipale di Melfi sono alla recita del de profundis causa il rincaro della rata del mutuo e l’incomprensibile mancata diminuzione dei prezzi al consumo di tutti i prodotti, in primis quelli energetici. La conclusione, certo non edificante. a cui si arriva, è che il coacervo delle iniziative prese dell’Esecutivo e dalle altre autorità a ciò preposte, stanno agendo in maniera non molto dissimile rispetto a quella del viaggiatore che, alla stazione di Roma, con l’intenzione di andare a Milano, salga sul treno per Palermo. Probabilmente lo farà anche in buona fede, non pertanto va comunque giustificato. Così il governo probabilmente starà peccando di una forma di culpa in vigilando. Se così fosse, come probabilmente è, tornerebbe utile adoperare l’espressione di Giovenale: “Chi custodirà gli stessi custodi?” senza riserve, così evitando di ricorrere all’espediente della vecchia contadina che rimproverava la figlia con le invettive dirette alla nuora.