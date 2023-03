Pubblichiamo stralci dell’intervista rilasciata dall’ex ministro Enrico Giovannini pubblicata sull’inserto del Corriere della Sera “L’Economia” il 4 luglio 2022 dal titolo “Pnrr, avanti tutta. Giovannini: volano di sviluppo per il privato”, di Ga. Petr.

«L ‘anno scorso abbiamo sorpreso tutti rispettando la scadenza di fine anno. E

quest’anno siamo andati avanti (i 45 traguardi e obiettivi del Pnrr del primo

semestre sono stati raggiunti, ndr). Abbiamo fatto semplificazioni, stiamo

investendo su elementi molto importanti per tutto il Paese, e abbiamo 159

progetti in giro per l’Italia destinati non solo alla riqualificazione urbana, ma

anche alla rigenerazione». Intervistato in occasione dell’appuntamento di

«Talk4Growth» dedicato alla transizione energetica e digitale, Enrico Giovannini,

ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, palesa tutto il suo

ottimismo sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sprona

le aziende a non perdere questa opportunità: «Il Pnrr è fatto dalle imprese –

puntualizza. Tutto passa attraverso loro, e da questo punto di vista il Piano

nazionale di ripresa e resilienza è un’opportunità straordinaria per innovarsi e

guadagnare competitività».

Ma ci vuole anche un giusto equilibrio tra pubblico e privato, «con la Pubblica

amministrazione che deve essere chiara negli obiettivi, deve essere rapida nelle

autorizzazioni e deve proporre progetti che abbiano un senso integrato di

trasformazione del Paese – argomenta ancora Giovannini. La collaborazione può determinare nuove forme di accordo, nuove forme di partnership, che possono

poi andare anche al di là del Pnrr e rappresentare un’innovazione importante per

il Paese».

Ma a che punto siamo con la trasformazione ecologica e digitale delle

infrastrutture italiane? «In realtà, la transizione nel settore dei trasporti è iniziata

negli ultimi anni, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme al fondo

complementare, sta accelerando questa operazione – risponde Giovannini. Il

Pnrr ci consente di investire più di 6o miliardi nella trasformazione delle

infrastrutture e di spingere sulla sostituzione dei mezzi più inquinanti e

sull’intermodalità, connettendo porti, aeroporti e centri di scambio intermodale.

Una vera e propria rivoluzione, insomma, che entro il 2026 vedrà la

realizzazione di moltissimi investimenti nel nostro Paese, ma che poi andrà oltre

il 2026, verso quella che chiamiamo la seconda partita della trasformazione.

Solo quest’anno, tra Pnrr e altri fondi, abbiamo allocato quasi 105 miliardi a

questo settore, e da qui al 2030 abbiamo piani di investimento già definiti e

molto consistenti».

Per la trasformazione digitale, invece, Giovannini parla di una quantità molto

rilevante di risorse e cita un dato su tutti: i 2,8 miliardi destinati all’innovazione

del sistema della rete ferroviaria attraverso la digitalizzazione con ïl sistema

europeo Ertms, «che consentirà di viaggiare in modo più sicuro e di aumentare

la frequenza dei treni. La stessa cosa vale per gli aeroporti: recentemente,

abbiamo inaugurato la torre di controllo remota a Brindisi, realizzata da Enav,

che attraverso la digitalizzazione consente di aumentare l’uso delle piste. Ma gli

investimenti sulla digitalizzazione riguardano, e riguarderanno molto, anche il

trasporto pubblico locale – sottolinea il ministro . Integrando le piattaforme digitali

delle aziende di trasporto locale, delle aziende di sharing e del comune stesso,

sarà possibile offrire agli utenti la possibilità di identificare con un click la

combinazione dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati e di acquistare un

biglietto integrato. E questo vale tanto per i comuni quando per le grandi

infrastrutture. La digitalizzazione è l’altro lato della medaglia rispetto agli

investimenti», conclude.