PNRR bandi per imprese: come partecipare

Lo scenario attuale del mondo del lavoro risente della pesante crisi determinata dalla pandemia, dopo lunghi periodi di chiusure e limitazioni di vario tipo. Per favorire una necessaria ripresa è stato elaborato il PNRR, Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che permette di accedere alle risorse di Next Generation EU (NGEU), secondo il progetto dell’Unione europea. Per poter usufruire di questa preziosa opportunità sono disponibili PNRR bandi per imprese, afferenti a specifiche aree d’azione e aperti ad aziende e liberi professionisti che operano in Italia.

Le missioni del PNRR

Il piano si articola in 6 missioni, ovvero macro ambiti di interesse, così identificate:

digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

rivoluzione verde e transizione ecologica;

infrastrutture per una mobilità sostenibile;

istruzione e ricerca;

inclusione e coesione;

salute.

All’interno di una prospettiva generale di rilancio dell’Italia, ricopre particolare importanza la spinta verso la sua modernizzazione, puntando su digitalizzazione e riduzione delle pratiche burocratiche, in modo da incrementare occupazione e competitività.

Un’Italia più inclusiva e sostenibile

Lo sviluppo economico non può prescindere da un avanzamento anche a livello sociale. Per questo motivo, all’interno di PNRR bandi per imprese sono previsti interventi finalizzati a colmare il divario sociale, che si è aggravato durante la pandemia, ed a ridurre il gender gap e le difficoltà di accesso alle cure, nell’ottica di dare vita a un’Italia più inclusiva. Inoltre, un altro aspetto essenziale è rappresentato dalla diffusione di una maggiore sostenibilità, obiettivo da perseguire, ad esempio, attraverso l’impiego di fonti rinnovabili, di una mobilità sostenibile e di una ottimizzazione delle procedure di riciclo per la realizzazione di una efficiente economia circolare. Una transizione verde che si è resa ormai indispensabile a livello ambientale e che offre, nello stesso tempo, un impulso alla crescita economica nazionale.

Come partecipare a PNRR bandi per imprese

Queste linee di intervento aprono le porte a nuovi posti di lavoro e alla possibilità per le aziende di ottenere finanziamenti atti a rilanciare la propria attività. Per usufruire dei fondi è necessario partecipare ai bandi PNRR, che vengono periodicamente indetti, ai quali è possibile partecipare solo se vengono soddisfatti i relativi criteri di accesso e se si rispettano le precise tempistiche per inoltrare la richiesta.

L’attività di individuazione di bandi adeguati al proprio settore, di progettazione e di realizzazione di un progetto, dietro accurato studio di fattibilità, può risultare estremamente impegnativa, considerando anche che deve essere svolta nel rispetto delle singole scadenze.

In questo modo, diventa più semplice essere aggiornati sui bandi in corso, coerenti con l’ambito d’azione della propria impresa, e riuscire a presentare un progetto valido e appropriato, sfruttando al meglio l’opportunità di rilancio offerta dal PNRR.