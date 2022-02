Pnrr, bando da 3 mld per gli asili nido: più della metà destinata al Mezzogiorno

“Per gli asili nido sono stati messi a bando 3 miliardi di euro sui 4,6 mld totali previsti dal Pnrr. Di questi 3 miliardi, 2,4 miliardi sono destinati alla fascia di età 0-2 anni e 600 milioni a quella 3-5 anni”. Lo ha spiegato la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, in audizione alla Commissione Bilancio della Camera. “Dei 2,4 mld per la fascia 0-2 anni, la quota destinata al Mezzogiorno si attesta al 55% del totale, mentre per quello che riguarda i 600 milioni destinati alla fascia di età 3-5 anni la quota è del 40% del totale”, ha specificato. “Per il tempo pieno sono stati messi a bando 400 milioni di euro di questi, il 57,68% va al Mezzogiorno e quello che riguarda le infrastrutture per lo sport 300 milioni di euro messi a bando 54,9% è destinato alle Mezzogiorno”.