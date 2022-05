Pnrr, Carfagna a Festa 1 maggio di Napoli: Punta ad accendere secondo motore dello sviluppo italiano

“Abbiamo avviato una grande operazione di ricucitura della disparità territoriale. Il Pnrr, con il 40% di ogni investimento vincolato al Sud, punta ad accendere un secondo motore dello sviluppo italiano, perché non è più sostenibile il vecchio modello del Nord che corre e il Mezzogiorno che arranca a forza di sussidi e assistenzialismo“. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un videomessaggio inviato alla manifestazione del Primo Maggio della Confsal a Napoli. “Secondo autorevoli stime – ha aggiunto Carfagna – nei prossimi 5 anni si potrebbero aprire in tutta Italia oltre 1,3 milioni di posti di lavoro, prevalentemente nei servizi e nella pubblica amministrazione. Lavoriamo perché queste previsioni si concretizzino. Archiviamo la stagione del disfattismo e della rassegnazione, impegniamoci tutti perché il Sud ritorni a competere e a crescere”.