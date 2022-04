Pnrr, cultura della transizione ecologica: primo bando Invitalia da 3,4 milioni di euro

Fra gli obiettivi ambientali del Pnrr c’e’ una forte azione di sensibilizzazione per diffondere la cultura della transizione ecologica. Il Piano prevede a tal fine uno stanziamento complessivo di 30 milioni da spendere in 4 anni. Lo spiega il Mite in una nota. Per avviare il percorso è stato pubblicato sul portale di Invitalia, che opera per conto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), un bando del valore di 3 milioni e 430 mila euro per l’acquisizione di servizi per la progettazione e realizzazione di contenuti per la comunicazione, finalizzati a diffondere cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali e a incentivare l’adozione di comportamenti individuali virtuosi e sostenibili.

Aumentare la consapevolezza sui temi e sulle sfide della transizione ecologica e’ fondamentale per raggiungere gli obiettivi che l’Italia si e’ posta in materia ambientale, come la decarbonizzazione, la salvaguardia della biodiversita’ e la sostenibilita’ delle attivita’ civili e produttive. La campagna di comunicazione e i contenuti creativi saranno finanziati con una parte delle risorse dell’Investimento 3.3 (M2C1), che stanzia 30 milioni di euro complessivi, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Attraverso questa campagna di informazione e sensibilizzazione, si vogliono raggiungere tre obiettivi: accrescere la consapevolezza sul cambiamento climatico e sulle strategie che si possono adottare per mitigarne l’impatto; educare le persone (a partire dai piu’ giovani che sono maggiormente attenti alla tematica) e le comunita’ a stili di vita e a consumi piu’ sostenibili; promuovere e stimolare costantemente la cittadinanza all’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunita’, coinvolgendo ad esempio insegnanti, famiglie, amministratori locali. Il progetto si sviluppa su un arco temporale che va da giugno 2022 a giugno 2026. I contenuti saranno raccolti in una piattaforma online aperta e accessibile a tutti, con l’obiettivo di ospitare l’archivio piu’ completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali.

Le prestazioni richieste nel bando spaziano dalla elaborazione della strategia comunicativa e di quella social fino ad arrivare alla creazione – per esempio – di podcast, video lezioni, video tutorial e spot video e radio, senza trascurare l’ideazione dell’identita’ visiva dell’intero progetto. La documentazione di gara contiene le informazioni necessarie a partecipare e indica le condizioni, i termini e le modalità di erogazione dei servizi da fornire.