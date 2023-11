Pnrr, cultura e transizione ecologica: assegnati 7,6 milioni al Mezzogiorno

Sono 345 le micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit ad accedere ai contributi a fondo perduto del PNRR per il “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione ecologica” (M1C3 – Sub-Investimento 3.3.4 – Azione B2). L’importo assegnato ammonta complessivamente a 19.203.322 di euro di cui 7.681.328,80 per il Mezzogiorno e 11.521.993,20 per le altre regioni. Il Ministero della Cultura (MiC) “ha pubblicato le graduatorie delle 345 imprese, enti del terzo settore ed organizzazioni profit e no profit che riceveranno oltre 19 milioni per progetti che favoriscano la transizione ecologica”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni. “Con la pubblicazione di questi decreti, ci stiamo avviando verso la fase conclusiva del percorso amministrativo di assegnazione delle risorse del PNRR. Ora, spetta alle ICC proseguire il percorso virtuoso dell’innovazione e della sostenibilità”. “Siamo molto soddisfatti del riscontro che ha ottenuto questo avviso pubblico, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. Riteniamo fondamentale che il settore culturale e creativo possa essere supportato dalle istituzioni pubbliche che, in tal modo, possono agevolare e incentivare i processi di cambiamento e trasformazione, indicando la strada per una reale progettazione ecocompatibile e orientando concretamente gli operatori verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente”, aggiunge il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura Angelo Piero Cappello.

Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR, l’avviso pubblico – promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – rientra nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Dei 345 soggetti ammessi al finanziamento, questa la divisione per ambito di attività: 29 per musica; 35 per audiovisivo e radio; 36 per moda; 37 per architettura e design; 26 per arti visive; 38 per spettacolo dal vivo e festival; 36 per patrimonio culturale materiale e immateriale; 26 per artigianato artistico; 42 per editoria, libri e letteratura; 40 per area interdisciplinare. In particolare, i fondi assegnati coinvolgono 138 soggetti appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 207 appartenenti alle altre regioni. Nell’attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a.