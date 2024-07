Pnrr, da Bruxelles via libera alla quinta rata da 11 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea al pagamento all’Italia della quinta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da 11 miliardi di euro. È infatti arrivata da Bruxelles la valutazione preliminare positiva di 53 tappe e obiettivi legati alla nuova richiesta di pagamento. Il via libera riguarda riforme e investimenti in ambiti come la concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell’acqua, la giustizia, la revisione della spesa e l’istruzione. A dicembre l’Italia aveva avanzato la richiesta di pagamento di 10 miliardi e 600 milioni di euro, ma la Commissione ha riconosciuto il raggiungimento di ulteriori obiettivi, dando così il via libera ad altri 400 milioni e portando il totale della quinta rata a 11 miliardi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

sat/mrv