Pnrr, De Luca: Non ce la faremo a spendere le risorse

“Non ce la faremo a spendere le risorse del Pnrr e ad attuarlo, non ci sono le capacità progettuali, non c’è il personale amministrativo, non c’è un contesto burocratico e giudiziario per consentire quegli investimenti. Eppure cosa si sono inventati il ministro Fitto e il suo dante cause, Heidi? Di spostare le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) sui progetti che non riusciranno a realizzare entro il 2026 con i fondi Pnrr. Si sta liquidando la politica di coesione, e nessuno ne parla”. Lo ha detto all’assemblea pubblica di Confindustria Caserta il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Si tratta di 21 miliardi del Fsc di cui l’80% destinato per legge dello Stato al Sud, e di questi 5,6 miliardi per la Campania”. De Luca critica anche la scelta di “attribuire le risorse del Pnrr, di cui il 64% ricordo sono prestiti da restituire, a 5700 soggetti attuatori; si può immaginare che possano investire oltre 200 miliardi di euro 5700 stazioni appaltanti, tra cui Comuni di 5mila abitanti, aziende municipalizzate, di trasporto e di pulizia; quelli che erano al Governo erano talmente furbi da fare alleanza con 8000 comuni e non con le Regioni, e sono andati a sbattere contro il muro”.