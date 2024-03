Pnrr, Della Gatta (Ance Campania) a Salerno: Vera sfida inizia ora, serve sforzo corale

Il Presidente dei Costruttori Ance Campania Luigi Della Gatta è intervenuto stamattina al convegno “PNRR, giro di boa”, svoltosi a Salerno al Grand Hotel Salerno, e al quale hanno partecipato fra gli altri, per la Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca e la referente per il PNRR Roberta Santaniello, la presidente nazionale Ance Federica Brancaccio e il presidente Ance Aies Salerno Fabio Napoli.

Della Gatta ha affermato che “Il PNRR è ad un punto di svolta. Il convegno di stamattina a Salerno ci ha dato l’opportunità di tracciare, a due anni e mezzo dalla scadenza prefissata, una seria riflessione sulla sua implementazione. Per quanto riguarda le infrastrutture, anche in Campania sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e appaltate opere per oltre 3,5 miliardi di euro. La vera sfida inizia ora: non sarà semplice completarla in tempi record, e non si può pensare che alla fine la responsabilità possa cadere solo sulle imprese. Serve uno sforzo straordinario dell’intero sistema paese, ed una cooperazione seria tra tutte le istituzioni. L’alternativa è un punto di non ritorno”.