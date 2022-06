Pnrr, Di Maio a Napoli: Fiduciosi sulla scadenza del 30 giugno

“Il Pnrr sta raggiungendo i suoi obiettivi, dal punto di vista delle milestone. Siamo molto fiduciosi di rispettare gli impegni, alla scadenza del 30 giugno, per ottenere nuovi fondi”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell’intervento al ‘Mediterraneo wine & food and travel, la fiera B2B del bacino del Mediterraneo, in corso a Napoli. “Quello che mi preoccupa – sottolinea – e’ che dobbiamo sostenere pienamente gli amministratori locali in questo sforzo. Le nostre amministrazioni locali non sono adeguatamente equipaggiate per lo sforzo di spesa di questi miliardi di euro”. Di Maio invita quindi a “fare sistema, al di la’ degli schieramenti politici, non solo come pubblico, ma anche come pubblico e privato. Vinceremo la sfida del Pnrr – conclude – solo se riusciremo a mettere d’accordo i mondi del pubblico e del privato e se riusciremo a farli andare insieme in direzione del bene del Paese”.