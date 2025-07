Pnrr e digitale: il 16 luglio arriva la “Mappa dei Comuni digitali”, fotografia dell’innovazione nei territori italiani

Una fotografia sul processo di innovazione e trasformazione digitale che coinvolge i Comuni italiani con un’informazione aggiornata e dettagliata sull’impatto degli interventi previsti dal Pnrr. Questa e’ la “Mappa dei Comuni digitali”, ricerca realizzata da Anci e Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, che verra’ presentata il 16 luglio a Roma alle ore 10.30 presso lo Spazio Vittoria. Alla presentazione parteciperanno il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra e il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti. I lavori vedranno anche gli interventi di Antonella Galdi, responsabile area innovazione tecnologica Anci, e di Luca Rigoni, responsabile relazioni istituzionali del Dtd, che parleranno della collaborazione tra Anci e dipartimento. Saranno invece Mariachiara Fortuna, responsabile pianificazione e osservatorio del Dtd e Mauro Savini, responsabile dipartimento innovazione e transizione digitale Anci ad illustrare la ricerca. Discuteranno dei risultati Giacomo Angeloni, assessore di Bergamo con delega all’Innovazione, Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano, Liviana Lotti, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo, Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPa, e Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale. La mappa, nata nell’ambito dell’accordo istituzionale sottoscritto nel 2023 fra Anci e Dipartimento per la trasformazione digitale, ha previsto una notevole alla quale hanno risposto quasi 4.000 Comuni italiani per una copertura della popolazione pari a circa il 75 per cento del totale.