Pnrr e migranti, summit a Roma tra Meloni e Von der Leyen

La redistribuzione dei migranti arrivati in Europa clandestinamente, il sostegno alle imprese, la rimodulazione dei fondi del Pnrr. Sono questi alcuni dei temi che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, affronta domani 9 gennaio – all’ora di pranzo a Palazzo Chigi – con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Sul tavolo potrebbe esserci anche il dossier Covid, dopo il nuovo incremento dei casi in Cina, e la questione Ucraina. Quello in programma per domani – complice la presentazione di un libro che raccoglie i 56 discorsi dell’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli – è il secondo incontro ufficiale tra Meloni e Von der Leyen. Il primo a Bruxelles, nei giorni immediatamente successivi l’arrivo a Palazzo Chigi della prima premier donna italiana. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione, il Governo punta in particolare a trovare una soluzione per coprire l’aumento dei costi per realizzare le opere causato all’incremento dei prezzi delle materie prime.

Sul fronte migranti, invece, venerdì scorso il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ribadisce a linea dell’Esecutivo ed esclude che la Svezia, presidente di turno dell’Unione, non voglia fare progressi sul dossier.