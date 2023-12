Pnrr, Filca Cisl: In Campania realizzato il 15%, occorre fare di più

Ad Agropoli il primo convegno territoriale della Filca Cisl Salerno su ‘Opportunità e prospettive del territorio’, un momento di confronto insieme ai lavoratori sui temi delle infrastrutture legate al pnrr e del rilancio del settore delle costruzioni in provincia di Salerno. Sono intervenuti il presidente della Provincia Franco Alfieri, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, il sindaco di Aquara e direttore della BCC Antonio Marino, il consigliere regionale Andrea Volpe, Angelo Casorelli, segretario generale Filca Cisl Basilicata, Giuseppe Vicinanza segretario organizzativo Filca Cisl Salerno e Martino Marco, segretario amministrativo Filca Cisl Salerno.

Ad aprire il tavolo di confronto il segretario generale della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Marchesano che ha dichiarato: “Il Pnrr è un’occasione unica per lo sviluppo. La Campania ha realizzato il 15%, ma dobbiamo fare di più. Salerno ha ottenuto ottimi risultati con investimenti di 1.7 miliardi. Tuttavia, c’è una sfida contro il tempo, e la Filca a un ruolo fondamentale. Nonostante un buon indice di realizzazione, la percentuale di investimenti in Campania è inferiore al previsto. Ci dobbiamo impegnare per favorire l’inserimento dei giovani nel settore edile e formare lavoratori qualificati attraverso i nostri enti bilaterali per non farci trovare impreparati. Si è discusso dei progetti significativi per il futuro di Salerno, con attenzione alla legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Filca è pronta a sostenere le amministrazioni e a vigilare sui ritardi per la realizzazione delle opere”.

Il sub reggente della Filca regionale, Massimo Sannino ha invece dichiarato: “Una grande giornata per la Filca Cisl di Salerno, per il mondo delle costruzioni, per tantissimi lavoratori che scelgono il nostro sindacato. Abbiamo fortemente voluto questa giornata con il segretario territoriale Giuseppe Marchesano per far capire che la Filca crede molto nel territorio salernitano ed è preoccupata per quello che sta avvenendo sui fondi del Pnrr. Per questo vogliamo far sentire la nostra voce al mondo delle costruzioni ed alla politica locale. La Filca è attenta a questo territorio e vuole fortemente il rilancio di questo settore per i lavoratori e per il benessere delle comunità con infrastrutture che servono al territorio salernitano”.

I dirigenti Filca hanno ringraziato il segretario nazionale e reggente della Filca della Campania Ottavio De Luca sottolineando che “solo grazie a lui che a voluto fortemente il ritorno alle province il territorio a risposto così bene. Come le tante attestazioni di stima arrivate dalle istituzioni locali a partire dal presidente della provincia” .