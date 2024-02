Pnrr, Fitto “Bisogna fare bene, non in fretta”

MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna fare bene, non in fretta. Non abbiamo nessuna scadenza, è un decreto molto importante perché prevederà una serie di norme di attuazione della revisione del Pnrr, quindi avrà anche una serie di elementi molto rilevanti dal punto di vista sia finanziario che delle scelte di merito, sulla semplificazione e sull’accelerazione”. Così Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, a margine di un incontro con Assolombarda.

