Pnrr, Fitto “No a slittamento del termine per utilizzo dei fondi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Un eventuale slittamento del termine del 2026 sull’uso dei fondi Pnrr? La risposta è no, il termine è quello e si procede in quella direzione. Per poter fare uno slittamento c’è bisogno di una decisione che deve essere varata da tutti gli stati membri, è una cosa molto complessa. E’ un termine che si conosceva. Io ho provato a spiegarlo più volte durante gli anni passati. E’ un tema di cui c’era già una consapevolezza nella fase preliminare“. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, intervenendo in videocollegamento alla scuola di politiche europee Akademeia.

“Detto questo, nella comunicazione che accompagna la modifica legislativa che ho presentato in commissione due settimane fa, c’è una possibilità che rappresenta una buona opportunità, ovvero creare un collegamento tra la politica di coesione e il Pnrr. Laddove dovesse emergere che un intervento non dovesse completarsi entro i tempi previsti, c’è la possibilità di spostarlo nell’ambito della politica di coesione dove invece ci sono molte idee, ma i progetti ancora in molti casi non si concretizzano“, ha concluso Fitto.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).