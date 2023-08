ROMA (ITALPRESS) -“L’intento del governo non è in alcun modo quello di creare polemiche, ma questo dibattito rischia di portarci sicuramente fuori strada rispetto ai contenuti oggettivi e ai fatti che accompagnano questa discussione”. Lo ha detto alla Camera il Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso delle sue comunicazioni sul Pnrr.

