Pnrr, Fitto “Obiettivo del governo è portare a compimento l’intero piano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro sulla terza e quarta ci deve accompagnare nel percorso della quinta fino alla decima rata, l’obiettivo del governo non è guardare alla scadenza immediata per aprire un dibattito nei prossimi giorni, noi abbiamo l’obiettivo e il dovere di portare a compimento l’intero Piano e per fare questo abbiamo bisogno di un approccio completo rispetto alla scadenza del Piano”. Così il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni sulla revisione del Pnrr alla Camera.”Entro il 2023 si completerà l’iter per la terza e quarta rata che consentirà di ricevere i 35 miliardi, questi sono fatti sui quali non possiamo immaginare che si apra un dibattito di carattere generico con critiche che non poggiano su elementi fattuali”.

