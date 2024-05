Pnrr, Fitto ottimista sulla sesta rata entro il 30 giugno: Non vedo rischi

“Se sono preoccupato per le scadenze del Pnrr? C’è il piano e la sua attuazione. Poi c’è un dibattito politico stravagante. Noi siamo il primo Paese in Europa, e lo dice la Commissione europea, e quello che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi e quello per migliori performance. Questo è un fatto. Il resto sono opinioni”. Lo ha detto il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, arrivando alla presentazione dei candidati del Lazio di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. “In questi giorni stiamo verificando il raggiungimento definitivo degli obiettivi della quinta rata – ha aggiunto -. Saremmo il primo Paese in Europa a centrarla. Stiamo lavorando per il raggiungimento entro il 30 giugno anche della sesta rata e sono molto fiducioso e ottimista perché il lavoro che stiamo facendo è molto serio e ha avuto riscontri notevoli. Sinceramente non riesco a comprendere perché si discuta quotidianamente su presunti rischi invece di guardare i risultati raggiunti”.