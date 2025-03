PNRR, Foti “Spesa è al 52%, bisogna accelerare”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Sulla spesa siamo al 52% di quanto abbiamo ricevuto, sicuramente va accelerata, ma non dimentichiamoci che è stata una situazione di programmazione forse più lunga del previsto e che solo oggi gli interventi iniziano ad

andare a terra”. Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, a margine della quinta edizione del Forum in Masseria.

“La messa a terra degli interventi necessariamente comporta che si trascini la spesa. La Commissione europea – ha aggiunto – ha un report in tempo reale su come sta andando la spesa e su come si stanno o meno raggiungendo gli obiettivi del Pnrr, penso che farà

una valutazione e mi auguro che non necessiti di istanze di parte”.

xc3/abr/gsl