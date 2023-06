“Se c’è un rischio per l’Italia è quello di non sfruttare a pieno l’opportunità del Pnrr”. Lo ha detto il commissario all’Economia Paolo Gentiloni a SkyTg24. “E’ un fatto su cui il governo sta lavorando insieme alla Commissione europea”, ha detto il commissario, che poi ha aggiunto: “Serve una proposta di rimodulazione generale il prima possibile, non aspettare di arrivare all’ultimo momento”.